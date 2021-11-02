Украина начнет производить отечественные боеприпасы ВОГ-17В для гранатометов - фото (17)

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- Украина начнет производить отечественные боеприпасы ВОГ-17В для гранатометов - фото : Флот2017 10:36
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- В Украине начали производить выстрелы для гранатометов : Знамя индустрии 10:04
- В Украине запустили производство боеприпасов для гранатометов : Экономические новости 09:34
- Серийное производство выстрелов для гранатометов наладят в Украине: : Донбасс ИА 09:28
- В Украине впервые станут производить боеприпасы для гранатометов : Вести.ua 08:46
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- В Украине планируют запустить первое серийное производство боеприпасов для гранатометов : Страна.ua 07:31
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