Украина начнет производить отечественные боеприпасы ВОГ-17В для гранатометов - фото (17)

Флот2017 2021.11.02 10:36

09:42 | 02.11.2021 Шосткинский завод "Импульс", который входит в состав ГК "Укроборонпром", развернет серийное производство боеприпасов ВОГ-17В для подствольных и автоматических гранатометов для ведения ближнего боя. Об этом сообщает пресс-служба концерна. Генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев на брифинге заявил, что в Украине за годы независимости впервые разворачивается серийное производство боеприпасов ВОГ.