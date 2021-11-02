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Украина начнет производить отечественные боеприпасы ВОГ-17В для гранатометов - фото

Украина начнет производить отечественные боеприпасы ВОГ-17В для гранатометов - фото (17)

Флот2017 2021.11.02 10:36
09:42 | 02.11.2021 Шосткинский завод "Импульс", который входит в состав ГК "Укроборонпром", развернет серийное производство боеприпасов ВОГ-17В для подствольных и автоматических гранатометов для ведения ближнего боя. Об этом сообщает пресс-служба концерна. Генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев на брифинге заявил, что в Украине за годы независимости впервые разворачивается серийное производство боеприпасов ВОГ.
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2021.11.02 (17)

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