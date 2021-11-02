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Зеленский встретился с Меркель в Глазго: обсуждали энергетический кризис

Зеленский встретился с Меркель в Глазго: обсуждали энергетический кризис (10)

Позиция 2021.11.02 07:42
02 ноября 2021 07:10 В понедельник, 1 ноября, Владимир Зеленский в Глазго (Великобритания), в рамках климатического саммита, встретился с Ангелой Меркель, которая продолжает исполнять обязанности канцлера ФРГ. О встрече политиков стало известно благодаря соответствующей публикации Зеленского в Twitter. Дословно в его публикации сказано: "В ходе встречи у Глазго с Ангелой Меркель обсудили текущую ситуацию на Донбассе и ход переговоров для
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2021.11.02 (10)

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