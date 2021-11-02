Зеленский встретился с Меркель в Глазго: обсуждали энергетический кризис (10)

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- Зеленский встретился с Меркель в Глазго: обсуждали энергетический кризис : Позиция 07:42
- 06:46 / 02.11.2021 Зеленский и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе, энергокризис и актуальные вопросы сотрудничества : Багнет 07:01
- Зеленский и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе, энергокризис и актуальные вопросы сотрудничества : MY.UA 07:01
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