Зеленский встретился с Меркель в Глазго: обсуждали энергетический кризис (10)

Позиция 2021.11.02 07:42

02 ноября 2021 07:10 В понедельник, 1 ноября, Владимир Зеленский в Глазго (Великобритания), в рамках климатического саммита, встретился с Ангелой Меркель, которая продолжает исполнять обязанности канцлера ФРГ. О встрече политиков стало известно благодаря соответствующей публикации Зеленского в Twitter. Дословно в его публикации сказано: "В ходе встречи у Глазго с Ангелой Меркель обсудили текущую ситуацию на Донбассе и ход переговоров для