В Лагосе обрушилось строящееся высотное здание (27)

UAportal 2021.11.01 20:19

01 ноября 2021 19:45 Несколько человек, по словам очевидцев, попали в ловушку после того, как обрушилось строящееся высотное здание торгового центра Лагоса, Нигерия. На снимках с места событий видно, что толпы людей собираются возле огромной груды щебня, передает BBC. Полиция пытается оцепить территорию. Местные власти разработали план действий в чрезвычайной ситуации, чтобы справиться с ситуацией. В последние годы в Лагосе уже обрушилось несколько зданий.

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