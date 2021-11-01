В Лагосе обрушилось строящееся высотное здание (27)

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- В Нигерии обвалился 22-этажный дом, сотня человек пропали без вести : ForUm 10:35
- Обвал многоэтажного дома в Нигерии: около 100 человек пропали без вести : DailyUA 10:25
- В Нигерии обрушилась многоэтажка - внутри было около 100 человек: фото и видео : Апостроф 10:15
- В Нигерии обвалился 22-этажный элитный жилой дом - 100 человек пропали без вести, 4 человека погибли : Iнше ТВ 09:37
- В Нигерии обрушился 22-этажный дом: около ста людей пропали : Власти.нет 09:16
- В Нигерии обвалился 22-этажный элитный жилой дом - 100 человек пропали без вести, 4 человека погибли : NewsMir.info 09:10
- В Нигерии произошел обвал многоэтажки: пропали без вести около 100 человек : Еспресо TV 09:04
- В Нигерии обрушился 22-этажный дом: около ста людей пропали : MY.UA 09:01
- В Лагосе рухнул небоскреб: есть погибшие, под завалами остаются люди (фото, видео) : Телеграф.com.ua 08:44
- В Нигерии обвалилось 21-этажное элитное здание: под завалами около 100 человек. Видео : Hronika.info 08:42
- Многоэтажка с людьми превратилась в руины, количество жертв стремительно растет: кадры трагедии : Politeka 08:41
- Многоэтажка с людьми превратилась в руины, количество жертв стремительно растет: кадры трагедии : MY.UA 08:31
- В Нигерии под завалами многоэтажки разыскивают около 100 человек : Слово і Діло 08:13
- В Нигерии обвалилось 21-этажное здание, около 100 человек пропали без вести (видео) : Фокус 08:05
- В Нигерии обвалилось 21-этажное здание, около 100 человек пропали без вести : MY.UA 08:01
- В Нигерии произошел обвал многоэтажки: пропали 100 человек : Новое Время 05:46
- Обрушение многоэтажки в Нигерии: нашли троих выживших : NewsMir.info 05:10
- Обрушение многоэтажки в Нигерии: нашли троих выживших : Bigmir)net Новости 05:10
- Обрушение многоэтажки в Нигерии: нашли троих выживших : MY.UA 05:01
- В Нигерии обрушилась элитная многоэтажка: сотни людей оказались под завалами : 24 канал 04:00
- В Нигерии обрушилcя 22-этажный жилой дом - сотни человек пропали без вести : ZN,UA 03:47
- По меньшей мере три человека погибли в результате обвала небоскреба в Нигерии : GlavPost.Com 02:39
- В Нигерии обрушилась 22-этажка, сотня человек пропали без вести : Українська правда 02:11
- По меньшей мере три человека погибли в результате обвала небоскреба в Нигерии : Укринформ 01:47
- По меньшей мере три человека погибли в результате обвала небоскреба в Нигерии : MY.UA 01:46
- В Нигерии обрушился 21-этажный дом для элиты: 7 человек погибли, еще 50 могут быть под завалами. Фото и видео : Obozrevatel 00:31