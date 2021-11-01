"Крым и ОРДЛО - экобомбы", - Зеленский сделал громкое заявление в Глазго (10)

Вести-UA 2021.11.01 21:55

Крымский полуостров с его уникальными флорой и фауной Россия превратила в свою военно-морскую базу, а на оккупированной части Донбасса сейчас наблюдается затопление шахт Инна Волева, Вести-UA.net Сегодня, 21:31 / Автор: УНИАН Президент Украины Владимир Зеленский назвал оккупированные Россией Крым и Донбасс двумя экобомбами в центре Европы. Об этом Зеленский заявил во время выступления на конференции ООН по