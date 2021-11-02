Кличко рассказал, сколько продлится локдаун в Киеве (17)

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- Озвучены сроки локдауна в Киеве : UAinfo 10:45
- Кличко: Киев вошел в "красную" зону карантина как минимум на месяц : Позиция 10:41
- Кличко сообщил, сколько еще продлится локдаун в Киеве : Соцпортал 10:39
- 10:16 02/11/2021 Кличко назвал минимальный срок локдауна в Киеве : ГолосUA 10:37
- Озвучены сроки локдауна в Киеве : DailyUA 10:25
- Локдаун в Киеве продлится не менее месяца - Виталий Кличко озвучил перспективы карантинных ограничений : Бухгалтер.ua 10:19
- Жесткий карантин в Киеве может продлиться не меньше месяца - Кличко : APnews.com.ua 10:00
- Кличко рассказал, как долго продлится локдаун в Киеве : Власти.нет 09:46
- Минимум месяц: Кличко ответил, сколько продлится локдаун : Realist.online 09:12
- Ужесточение карантина в Киеве: Кличко назвал сроки : GlavPost.Com 08:39
- Ужесточение карантина в Киеве: Кличко назвал сроки : GlavPost.Com 08:39
- Ужесточение карантина в Киеве: Кличко назвал сроки : Подробности.ua 08:11
- Кличко заявил, что локдаун в Киеве будет действовать не меньше месяца : MY.UA 07:31
- Кличко спрогнозировал срок локдауна в Киеве: Пика заболеваемости COVID-19 мы еще не достигли : Новости Ю 07:26
- Кличко заявил, что локдаун в Киеве будет действовать не меньше месяца : КП в Украине 07:15
- Кличко рассказал, сколько продлится локдаун в Киеве : News24UA 07:09
- Кличко назвал минимальный срок локдауна в Киеве : Страна.ua 06:31