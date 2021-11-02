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Кличко рассказал, сколько продлится локдаун в Киеве

Кличко рассказал, сколько продлится локдаун в Киеве (17)

News24UA 2021.11.02 07:09
Вторник, 02/11/2021 Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что локдаун в столице, который начался с понедельника, 1 ноября, продлится не менее одного месяца. Об этом Кличко сказал в эфире канала "Украина 24". По словам градоначальника, конкретных сроков действия строгих карантинных ограничений нет, однако пока что Киев даже не достиг пика заболеваемости Covid-19. "Все зависит от динамики заболеваемости, от заполненности коек в больницах.
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2021.11.02 (17)

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