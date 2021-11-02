С 2022 года безработным будут выдавать деньги на открытие собственного бизнеса - Минсоцполитики (32)

УНИАН 2021.11.02 13:02

12:59, 02.11.21 На реализацию этой программы в проекте госбюджета на следующий год планируется около 100 млн грн. Помощь будет оказываться в рамках новой бюджетной программы / фото УНИАН, Владимир Гонтар С января 2022 года государство будет предоставлять безработным членам малообеспеченных семей финансовую помощь на начало собственного бизнеса. Как сообщили в Министерстве социальной политики, помощь будет оказываться в