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Фокус: Украина

С 2022 года безработным будут выдавать деньги на открытие собственного бизнеса - Минсоцполитики (32)

УНИАН 2021.11.02 13:02
12:59, 02.11.21 На реализацию этой программы в проекте госбюджета на следующий год планируется около 100 млн грн. Помощь будет оказываться в рамках новой бюджетной программы / фото УНИАН, Владимир Гонтар С января 2022 года государство будет предоставлять безработным членам малообеспеченных семей финансовую помощь на начало собственного бизнеса. Как сообщили в Министерстве социальной политики, помощь будет оказываться в
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