Медведчуку отменили домашний арест по одному из дел (49)

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- Медведчук назвал незаконным решение суда об избрании ему меры пресечения : Луганский Радар 14:58
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- 14:16 02/11/2021 Медведчук назвал незаконным решение суда об избрании ему меры пресечения : ГолосUA 14:36
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- Медведчук назвал незаконным решение суда об избрании ему меры пресечения : Стена 14:15
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