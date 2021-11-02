Медведчуку отменили домашний арест по одному из дел (49)

Вечерний Николаев 2021.11.02 17:29

02.11.2021 16:38 Печерский райсуд столицы заменил домашний арест на меру пресечения в виде личного обязательства сроком до 31 декабря народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, которому инкриминируют госизмену и покушение на хищение национальных ценностей. Об этом Укринформу сообщили в Офисе генпрокурора. В ведомстве пояснили, что предельный срок в 6 месяцев пребывания подозреваемого под круглосуточным домашним арестом в этом уголовном