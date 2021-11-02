Яроша назначили в ВСУ на высокую должность: чем займется экс-глава Правого сектора (112)

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- Вт, 02 ноября 2021, 18:52 Маркер внештатного советника : Аналитическая служба Донбасса 18:13
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- 02-Nov-2021 14:31 Дмитрий Ярош стал советником главнокомандующего ВСУ : Южная правда 17:24
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- Экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош назначен советником Главнокомандующего ВСУ : Одесса News 16:17
- Пора готовить новые визитки. Реакция соцсетей на назначение Дмитрия Яроша советником главнокомандующего ВСУ : Новое Время 16:16
- Дмитрий Ярош стал советником Главнокомандующего ВСУ : Перший Діловий 16:05
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- Экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош говорит, что стал советником главнокомандующего Вооруженных сил : Комета-Кропивницкий 15:23
- Ярош получил должность в ВСУ: В Сети появилась яркая фотожаба о реакции РФ : Экономические новости 15:04
- Дмитрий Ярош стал советником главнокомандующего ВСУ : 34 телеканал Дніпро 15:04
- Грозился повесить Зеленского и был награжден. Зачем главком ВСУ Залужный сделал своим советником Яроша : Страна.ua 14:46
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- Ярош стал советником главнокомандующего ВСУ : ForUm 14:35
- Экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош приказом Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего ВСУ : Матриця свободи 14:33
- Ярош стал советником главнокомандующего ВСУ : World News 14:32
- Ярош стал советником главнокомандующего ВСУ : UAportal 14:19
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- Экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош стал советником главнокомандующего ВСУ : ОстроВ 14:10
- Дмитрий Ярош стал советником Главнокомандующего ВСУ : Електронні Вісті 14:00
- Ярош стал советником главнокомандующего ВСУ : Kramatorsk.info 13:54
- Ярош стал советником главнокомандующего ВСУ : Версии.com 13:54
- Ярош стал советником Залужного: подробности : UA.news 13:51
- 2 ноября 2021 12:40 Бывший лидер организации "Правый сектор" Дмитрий Ярош стал советником Главнокомандующего ВСУ : thePage 13:46
- Экс-лидер "Правого сектора" Ярош стал советником главнокомандующего ВСУ : NewsOne 13:40