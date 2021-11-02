Яроша назначили в ВСУ на высокую должность: чем займется экс-глава Правого сектора (112)

Главред 2021.11.02 12:06

2 ноября 2021, 11:52 Дмитрий Ярош анонсировал совместную работу с Валерием Залужным. Дмитрий Ярош / sectorpravdy.com Командующий Украинской добровольческой армии, бывший лидер движения Правый сектор Дмитрий Ярош назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Об этом Ярош сообщил в своем Facebook и опубликовал совместное фото с главкомом ВСУ Валерием Залужным. "Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником