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Коронавирус и вакцинация в Украине - результаты опроса о прививках и карантине

Коронавирус и вакцинация в Украине - результаты опроса о прививках и карантине (39)

Луганский Радар 2021.11.02 15:58
Ноя 2, 2021 С весны этого года уровень тревожности по поводу состояния своего здоровья в условиях пандемии несколько снизился - высокие показатели волнения фиксируют в старшей возрастной группе и среди женщин. Об этом сообщают результаты опроса, проведённого социологической группой "Рейтинг". Опрос проводился в период с 21 по 23 октября во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО.
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