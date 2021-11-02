Коронавирус и вакцинация в Украине - результаты опроса о прививках и карантине (39)

Луганский Радар 2021.11.02 15:58

Ноя 2, 2021 С весны этого года уровень тревожности по поводу состояния своего здоровья в условиях пандемии несколько снизился - высокие показатели волнения фиксируют в старшей возрастной группе и среди женщин. Об этом сообщают результаты опроса, проведённого социологической группой "Рейтинг". Опрос проводился в период с 21 по 23 октября во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО.