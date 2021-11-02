Коронавирус и вакцинация в Украине - результаты опроса о прививках и карантине (39)

- 02-Nov-2021 19:52 Большинство украинцев не боятся заразиться коронавирусом - опрос : Южная правда 20:24
- Вакцинироваться не готовы 43% украинцев : IPress.ua 19:07
- Сколько украинцев готовы вакцинироваться: данные опроса : E-News 18:31
- 43% населения Украины не готовы вакцинироваться : Газета День 18:28
- 02.11.2021 в 18:05 Большинство украинцев не боятся коронавируса и не собираются вакцинироваться : InfoResist.org 18:15
- Более 40% украинцев не собираются вакцинироваться : Новости Донбасса 18:10
- Более 40% украинцев не собираются вакцинироваться : NewsMir.info 18:10
- Цифра довольно высокая - сколько украинцев всё ещё не готовы вакцинироваться от коронавируса : Национальный Банк Новостей 16:39
- 43% украинцев не готовы вакцинироваться от COVID, 57% не бояться заболеть : ForUm 16:35
- 15:29 02 Ноя 2021 Большинство украинцев не боятся заболеть covid-19, - опрос : Рубрика 16:33
- Почти половина украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса, - опрос : НикВести 16:12
- Коронавирус и вакцинация в Украине - результаты опроса о прививках и карантине : Луганский Радар 15:58
- Сколько украинцев не боятся ковида и не готовы прививаться: результаты опроса : Одесские Ведомости 15:54
- 15:24 02.11.2021 Более 40% украинцев не готовы вакцинироваться, 57% не боятся заболеть COVID-19 - опрос : Петр и Мазепа 15:41
- Украинцы не боятся ковида и не готовы прививаться: результаты опроса : Единая Одесса 15:31
- Сколько украинцев не боятся ковида и не готовы прививаться: результаты опроса : Апостроф 15:00
- Сколько украинцев не хотят вакцинироваться: данные опроса : UA.news 14:50
- Вакцинироваться не готовы 43% украинцев : Укринформ 14:47
- Каждый второй украинец не боится заболеть коронавирусом - опрос : Слово і Діло 14:43
- В Украине уменьшилось количество противников вакцинации, почти каждый третий взрослый сделал прививку - опрос : Новое Время 14:16
- Опрос: каждый второй украинец не боится заболеть COVID-19 : Iнше ТВ 14:07
- 02.11.2021 13:42 Украинцев, которые не боятся заболеть COVID-19, оказалось больше : ДонПресс 14:03
- Большинство украинцев не боятся заболеть COVID-19: результаты опроса : Луганский Радар 13:58
- Почти половина взрослых украинцев не готовы прививаться от коронавируса - опрос : ZN,UA 13:48
- Опрос: каждый второй украинец не боится заболеть COVID-19 : ПрессОрг24 13:43
- Боятся ли украинцы заболеть коронавирусом: соцопрос показал неожиданные результаты : Национальный Банк Новостей 13:39
- Опрос показал, сколько украинцев не боятся заболеть коронавирусом : Экономические новости 13:34
- Большинство украинцев не боятся коронавируса, но готовы вакцинироваться : Единая Одесса 13:31
- Большинство украинцев не боятся заболеть COVID-19: результаты опроса : 24 канал 13:30
- Почти половина взрослых украинцев не готова вакцинироваться : Gazeta.ua 13:06
- Сколько украинцев готовы вакцинироваться: данные опроса : РБК-Україна 13:01
- 41% украинцев боятся заболеть коронавирусом, но 43% - не готовы вакцинироваться, - опрос "Рейтинга" : Kramatorsk.info 12:54
- В Украине стало меньше людей, которые поддерживают жесткий карантин - опрос "Рейтинга" : ТСН.ua 12:47
- Украинцы стали меньше бояться заболеть COVID-19: результаты опроса : ТСН.ua 12:32
- Большинство украинцев не боятся заболеть COVID-19 - опрос : УНИАН 12:17
- 41% украинцев боятся заболеть коронавирусом, но 43% - не готовы вакцинироваться, - опрос "Рейтинга" : Цензор.Нет 12:02
- Более 40% украинцев не готовы вакцинироваться от COVID-19 - опрос : Українські національні новини 11:47
- Опрос: каждый второй украинец не боится заболеть COVID-19 : DailyUA 11:25
- Опрос: каждый второй украинец не боится заболеть COVID-19 : Українські національні новини 11:02