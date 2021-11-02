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Президент ввел в действие новые санкции против России: кто оказался в списке

Президент ввел в действие новые санкции против России: кто оказался в списке (57)

Вести-UA 2021.11.02 15:55
Санкции предусматривают блокировку активов в Украине и запрет на въезд Илькив Северин, Вести-UA.net Сегодня, 15:52 / Автор: РБК Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях против России. В списки попали люди, причастные к проведению российских выборов в оккупированном Крыму, а также представители "судов" и силовых органов.
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