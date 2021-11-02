Шмыгаль пообещал, что Украина переживет зиму без отключений света и газа (35)

- Шмыгаль пообещал украинцам не отключать электричество и газ : Kherson.life 18:59
- 18:20 02/11/2021 Шмыгаль: во время отопительного сезона газ и свет не отключат : ГолосUA 18:37
- В Кабмине рассказали, будут ли отключать газ и электричество в этом отопительном сезоне : Depo 18:32
- Сегодня 17:09 Шмыгаль пообещал не отключать украинцам газ и свет : Таймер Одесса 17:47
- Шмыгаль пообещал, что Украина переживет зиму без отключений света и газа : Страна.ua 17:46
- Отопительный сезон в Украине: Шмыгаль рассказал, будут ли отключать зимой газ и электричество : Национальный Банк Новостей 17:39
- Шмыгаль ответил на слухи про отключение света и газа в Украине : World News 17:33
- Шмыгаль рассказал о перспективах отключения света и газа в Украине : World News 17:33
- Отключений света и газа в Украине не будет - Шмыгаль : Bigmir)net Финансы 17:18
- 2 ноября, 2021, 17:12 Отключений света и газа в Украине не будет, - Шмигаль : Zik 17:17
- Отключение газа и электроэнергии зимой: Шмыгаль прокомментировал информацию : Аргументы и Факты Украина 17:10
- Поставщикам запрещено отключать свет и тепло украинцам до конца отопительного сезона - Шмигаль : APnews.com.ua 17:00
- Отопительный сезон Украина - будут ли веерные отключения, ответ Шмыгаля : Луганский Радар 16:58
- Никаких отключений света и газа в Украине не будет, - Шмыгаль : Версии.com 16:54
- В Кабмине объяснили, ждать ли украинцам отключений света и газа в этом отопительном сезоне : UA.news 16:50
- Отключений газа и света в Украине не предвидится, - Шмыгаль : Bigmir)net Новости 16:40
- Никаких отключений света и газа в Украине не будет - Шмыгаль : GlavPost.Com 16:39
- Украинцам пообещали, что отключений света и газа не будет : Фраза.ua 16:37
- Никаких отключений света и газа в Украине не будет, - Шмыгаль : Шиповник.ua 16:37
- Шмыгаль ответил на слухи про отключение света и газа в Украине : Хвиля 16:37
- Правительство запретило: Шмигаль пообещал, что никаких отключений потребителей от света и газа в Украине не будет : Еспресо TV 16:34
- Шмигаль сообщил, будут ли зимой отключать газ и электроэнергию : ТСН.ua 16:32
- Никаких отключений газа и света в Украине не будет, - Шмыгаль : Перший Незалежний 16:20
- Никаких отключений света и газа в Украине не будет - Шмыгаль : MY.UA 16:16
- Сегодня, 16:01 Шмыгаль пообещал украинцам не отключать электричество и газ : ReplyUA.net 16:12
- Никаких отключений света и газа в Украине не будет - Шмыгаль : Подробности.ua 16:11
- Отключений света и газа не будет в этом отопительном сезоне, - Шмыгаль : Медіаплатформа "НАШ" 16:09
- Шмыгаль заверил, что украинцам не грозят отключения света и газа : DsNews 16:04
- В течение отопительного сезона никаких отключений газа, электроэнергии в Украине не предвидится, - Шмыгаль : Kramatorsk.info 15:54
- Никаких отключений света и газа в Украине не будет, - Шмыгаль : РБК-Україна 15:46
- Шмигаль рассказал, будут ли этой зимой отключения газа и электроэнергии : Парламент.UA 15:41
- Ноябрь, 02 в 14:29 Отопительный сезон: Шмыгаль рассказал, планируют ли отключения газа и электроэнергии : ICTV Факти 14:37
- В течение отопительного сезона никаких отключений газа, электроэнергии в Украине не предвидится, - Шмыгаль. ВИДЕО : Цензор.Нет 14:32
- Шмыгаль рассказал, что этой зимой будет с отключениями : УНИАН 14:02
- Шмыгаль рассказал, что этой зимой будет с отключениями : MY.UA 14:01