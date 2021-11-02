Шмыгаль пообещал, что Украина переживет зиму без отключений света и газа (35)

Страна.ua 2021.11.02 17:46

Эллина Либцис 17:40, сегодня Шмыгаль рассказал об отопительном сезоне в Украине. Фото: "Страна" Премьер министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что отопительный сезон идет стабильно и напомнил, что в текущем отопительном сезоне в Украине запретили отключать свет и газ. Об этом глава правительства сказал в ходе пресс-конференции в Запорожье. Шмыгаль напомнил, что Кабинет министров Украины запретил отключать