Завладение землей в Одессе: бизнесмен Галантерник объявлен в розыск (36)

Корреспондент.net 2021.11.02 15:39

Текст: Инна Сабатин, 2 ноября 2021, 15:20 Фото: odessa-life.od.ua Владимир Галантерник объявлен в розыск В обнародованной в розыскных учетах МВД карте говорится, что Галантерник исчез 21 августа 2021 года в Харькове. Бизнесмена Владимира Галантерника, который подозревается в причастности к делу о незаконном завладении землей территориальной громады Одессы и легализации незаконно полученных доходов, Национальное антикоррупционное