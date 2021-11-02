Завладение землей в Одессе: бизнесмен Галантерник объявлен в розыск (36)

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- 17:47, Сегодня Одесского бизнесмена Галантерника объявили в розыск,- ФОТО : 048.ua Одесса 18:01
- 17:28 02.11.2021 НАБУ объявило в международный розыск мультимиллионера Галантерника : Петр и Мазепа 17:41
- НАБУ объявило в розыск Владимира Галантерника : Резонанс.info 17:29
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- Одесского бизнесмена Владимира Галантерника объявили в розыск : RegioNews 16:42
- Одесского миллиардера Галантерника объявили в розыск : Iнше ТВ 16:37
- Правоохранители объявили в розыск одесского бизнесмена Владимира Галантерника : Перший Незалежний 16:20
- Одесского бизнесмена Владимира Галантерника объявили в розыск : Олигарх Медиа 16:16
- Миллиардера Галантерника объявили в международный розыск : Gazeta.ua 16:06
- "Серого кардинала Одессы" объявили в розыск : Телеграф.com.ua 15:44
- Одесского миллиардера объявили в международный розыск : Bigmir)net Новости 15:40
- НАБУ объявило в розыск бизнесмена Галантерника, которого называют "серым кардиналом Одессы" : Гордон 15:37
- НАБУ объявило в розыск одесского бизнесмена Галантерника : ForUm 15:35
- 10 минут назад Сбежавшего из Украины "хозяина" Одессы Галантерника объявили в розыск : Дело.ua 15:33
- Влиятельного одесского бизнесмена Галантерника объявили в розыск. Фото : Страна.ua 15:31
- НАБУ объявило в розыск бизнесмена Владимира Галантерника : Единая Одесса 15:31
- Объявлен в розыск одесский аферист Галантерник : Досье 15:29
- НАБУ объявило одесского миллиардера Галантерника в розыск : CityNews 15:22
- Бизнесмена Галантерника объявили в национальный и международный розыск : Капитал 15:20
- Миллиардера Галантерника объявили в розыск : ZN,UA 15:17
- НАБУ объявило в розыск одесского бизнесмена Галантерника : Вести.ua 15:16
- Скандального одесского бизнесмена Галантерника объявили в розыск : Obozrevatel 15:16
- Бизнесмена Галантерника объявили в национальный и международный розыск : MY.UA 15:16
- НАБУ объявило в розыск бизнесмена Владимира Галантерника. Он проходит по делу Труханова : ЛІГАБізнесІнформ 15:08
- Теневой "хозяин" Одессы Галантерник объявлен в розыск : Сегодня.ua 15:02
- 02.11.2021 в 14:35 НАБУ объявило в международный розыск бизнесмена Галантерника : InfoResist.org 14:45
- Одесского миллиардера Галантерника объявили в розыск : Українська правда 14:41
- Громкое коррупционное дело в Одессе: бизнесмена Галантерника объявили в розыск : Новое Время 14:31
- Владимира Галантерника объявили в розыск : УСИ Одесса 14:25
- НАБУ объявило Галантерника в розыск : Лента новостей Одессы 14:14
- НАБУ объявило Галантерника в розыск : Трасса Е95 14:14
- 02 ноября 2021, вторник, 13:25 Документ НАБУ объявило в розыск бизнесмена Галантерника : Українські Новини 13:45