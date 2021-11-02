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Страсбургский суд начал рассмотрение жалобы Януковича против Украины

Страсбургский суд начал рассмотрение жалобы Януковича против Украины (55)

Матриця свободи 2021.11.02 19:33
18:37 02 Ноябрь Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обратился к правительству Украины с просьбой письменно прокомментировать обстоятельства дела против Украины, поданного осужденным за госизмену экс-президентом Виктором Януковичем. Об этом сообщили в суде. В заявлении, поданном еще в 2015 году, Янукович говорит о нарушении статьи 2 Конвенции прав человека и сетует на неэффективное реагирование украинской власти на "покушения" в отношении него.
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