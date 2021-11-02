На Полтавщине нашли нелегальный склад с ядами и возбудителями инфекций (35)

- На Полтавщине обнаружили нелегальный склад веществ - возбудителей инфекций : В Полтаві.info 20:31
- СБУ наткнулась на Полтавщине на биологическую "бомбу" : Вої 19:47
- На Полтавщине сотрудники СБУ обнаружили склад с возбудителями инфекционных болезней - токсины хранили в одном из ГП : Преступности.нет 19:41
- В Полтавской области незаконно хранили токсины, которые являются возбудителями инфекционных болезней - фото : Парламент.UA 19:40
- В Полтавской области СБУ обнаружила нелегальный склад отравляющих веществ : 5 Канал 19:31
- В Полтавской области обнаружили склад нелегального хранения ядовитых веществ : Укринформ 19:17
- В Полтавской области СБУшники обнаружили нелегальный склад с опасными веществами (ФОТО) : Depo 18:33
- В Полтавской области выявили нелегальный склад с ядами и возбудителями инфекций : Единая Одесса 18:31
- На Полтавщине нашли нелегальный склад с ядами и возбудителями инфекций : UA.news 17:50
- В Полтавской области обнаружили опасный склад токсинов и возбудителей инфекционных заболеваний : ТСН.ua 17:47
- СБУ под Полтавой нашла незаконный склад ядохимикатов : Вести.ua 17:46
- В Полтавской области выявили нелегальный склад с ядами и возбудителями инфекций : Правда за Одессу 17:35
- Склад с ядовитыми веществами обнаружен на Полтавщине (ФОТО) : Ракурс 17:26
- В Полтавской обл. обнаружили нелегальный склад с ядами и возбудителями инфекций : Перший Незалежний 17:20
- Под Полтавой нашли склад ядовитых веществ : UAportal 17:19
- В Полтавской области обнаружили опасный склад с ядами: подробности : Аргументы и Факты Украина 17:09
- В Полтавской области нашли нелегальный склад ядовитых веществ : 368.media 17:04
- На Полтавщине нашли нелегальный склад ядохимикатов : MY.UA 17:01
- В Полтавской области нашли склад опасных биоматериалов - СБУ : Новое Время 17:01
- На Полтавщине обнаружили нелегальный состав отравляющих веществ: фото находки : 24 канал 17:00
- В Полтавской обл. обнаружили склад нелегального хранения отравляющих веществ : 112.ua 17:00
- На Полтавщине обнаружен склад с ядовитыми веществами: токсины и биоагенты-возбудители острых инфекционных болезней : Новости Херсонщины 16:50
- Нелегальный склад с ядами и возбудителями инфекций обнаружили силовики на Полтавщине (ФОТО) : UA-Reporter.com 16:45
- СБУ: Под Полтавой обнаружили склад биологического оружия : Соцпортал 16:39
- 2 ноября 2021, 16:24 Токсины и биоагенты: СБУ нашла тайный склад биовеществ высокого класса опасности на Полтавщине : Dialog.ua 16:27
- На Полтавщине СБУ накрыла подпольный склад с опасными ядами и возбудителями инфекций : КП в Украине 16:15
- На Полтавщине нашли целый склад опасных химикатов и возбудителей инфекционных болезней (фото) : Телеграф.com.ua 16:14
- В Полтавской области выявили нелегальный склад с ядами и возбудителями инфекций : РБК-Україна 15:46
- На Полтавщине обнаружили нелегальный склад отравляющих веществ : Bigmir)net Новости 15:40
- Токсины и биоагенты-возбудители острых инфекционных болезней: СБУ обнаружила на Полтавщине склад с ядовитыми веществами. ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 15:32
- В Полтавской области СБУ обнаружила склад с опасными ядовитыми веществами : APnews.com.ua 15:30
- Токсины и возбудители инфекций: На складе на Полтавщине нелегального хранились ядовитые вещества : NewsMir.info 15:10
- Токсины и возбудители инфекций: На складе на Полтавщине нелегального хранились ядовитые вещества : Главное 15:06
- На Полтавщине обнаружили склад нелегального хранения отравляющих веществ : RegioNews 14:42