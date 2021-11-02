На Полтавщине нашли нелегальный склад с ядами и возбудителями инфекций (35)

UA.news 2021.11.02 17:50

02/11/2021 На Полтавщине сотрудники СБУ обнаружили нелегальный склад, где хранились ядовитые вещества и биологические материалы. Возбуждено уголовное производство, территория предприятия взята под усиленную охрану. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. По данным следователей, нелегальный склад с отравляющими веществами находился на территории одного из государственных предприятий Полтавской области. Во время оперативных мероприятий были изъяты токсины и