Главу госбанка вызывают в суд по делу о нападении на журналистов (46)

УСИ Одесса 2021.11.02 20:25

2 ноября 2021, 17:55 Киевская прокуратура направила в суд дело о нападении работников "Укрэксимбанка" на журналистов издания "Радио Свобода". Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, передает корреспондент Украинской Службы Информации. Обвинительный акт в отношении четырех подозреваемых в нападении на журналистов программы "Схемы" направлен в суд. Действия экс-председателя правления банка Евгения Мецгера и его пресс-