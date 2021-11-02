Главу госбанка вызывают в суд по делу о нападении на журналистов (46)

- Главу госбанка вызывают в суд по делу о нападении на журналистов : УСИ Одесса 20:25
- Нападение на журналистов в здании "Укрэксимбанка": будут судить четырех подозреваемых, среди них Мецгер : ПрессОрг24 19:43
- Мецгера и Ко обвиняют в нападении на журналистов "Схем": дело пошло в суд : УП: Економічна правда 19:34
- Справу про напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку" направили до суду : Online.ua 19:17
- Нападение на журналистов в "Укрэксимбанке": обвинения выдвинули четырем подозреваемым : Фокус 19:06
- Прокуратура направила в суд дело Мецгера о нападении на журналистов "Схем" : Depo 18:32
- Нападение на журналистов "Схем". Дело против четверых подозреваемых отправили в суд : Экономика.com.ua 18:31
- Дело о нападении на журналистов в "Укрэксимбанке" передали в суд : Вести.ua 18:16
- Дело о нападении банкира Мецгера на журналистов направили в суд : Олигарх Медиа 18:16
- Будут судить работников государственного банка, которые напали на журналистов : 49000.com.ua 18:05
- Нападение на журналистов "Схем". Дело против четверых подозреваемых отправили в суд : ЛІГАБізнесІнформ 17:38
- Дело о нападении Мецгера на журналистов ушло в суд : DsNews 17:34
- Нападение на журналистов в здании "Укрэксимбанка": будут судить четырех подозреваемых, среди них Мецгер : DailyUA 17:25
- Мецгеру грозит до трех лет ограничения свободы : UAportal 17:19
- Мецгер против "Схем": дело о нападении на журналистов передали в суд : ZN,UA 17:18
- Нападение на журналистов Схем: дело против Мецгера и трех работников банка передали в суд : Власти.нет 17:16
- Дело о нападении на журналистов в Укрэксимбанке передали в суд : Николаевский центр журналистских расследований 17:12
- Обвинительный акт в отношении Мецгера и еще трех нападавших на журналистов в "Укрэксимбанке" направлено в суд : RegioNews 17:12
- Мецгера и Ко обвиняют в нападении на журналистов "Схем": дело пошло в суд : Українська правда 17:11
- Дело о нападении на журналистов в Укрэксимбанке передали в суд: детали : Аргументы и Факты Украина 17:09
- Дело против экс-председателя правления "Укрэксимбанка" Мецгера передали в суд : Главное 17:06
- 2 ноября, 16:42 Скандал с нападением на журналистов в "Укрэксимбанке": дело передали в суд : Думская.net 17:04
- Нападение на журналистов "Схем": дело передали в суд, перед Фемидой предстанут 4 человека : ТСН.ua 17:02
- Дело о нападении на журналистов "Схем" в Укрэксимбанке направили в суд : Укринформ 17:02
- Дело против экс-председателя правления "Укрэксимбанка" Мецгера передали в суд : Електронні Вісті 17:00
- Нападение на журналистов в здании "Укрэксимбанка": будут судить четырех подозреваемых, среди них Мецгер : Українські національні новини 16:47
- 15:48 02 Ноя 2021 Нападение на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке": дело направили в суд : Рубрика 16:33
- Нападение на журналистов в "Укрэксимбанке": дело против Мецгера передали в суд : Прямий канал 16:31
- Дело против экс-председателя правления "Укрэксимбанка" Мецгера передали в суд : УНИАН 16:17
- Экс-руководитель Укрэксимбанка Мецгер пойдет под суд из-за нападения на журналистов : Страна.ua 16:16
- Нападение на журналистов Схем в Укрэксимбанке: прокуратура направила дело в суд : Новое Время 16:16
- Нападение на журналистов в Укрэксимбанке: дело передали в суд : MY.UA 16:16
- Нападение на журналистов "Схем": дело передали в суд : Слово і Діло 16:13
- Нападение на журналистов в "Укрэксимбанке" - дело направлено в суд : NewsMir.info 16:10
- Дело о нападении на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке направлено в суд - прокуратура : Гордон 16:06
- Нападение на "Схемы" в "Укрэксимбанке": передали в суд обвинительный акт в отношении 4 человек : UATV 15:45
- 02 ноября 2021, вторник, 15:41 Нападения на журналистов программы "Схемы" - прокуратура передала дело в суд : Українські Новини 15:45
- В Киеве будут судить экс-главу Укрэксимбанка и еще трое сотрудников за нападение на журналистов "Схем" : КП в Украине 15:45
- Нападение на журналистов "Схем": дело пошло в суд менее чем через месяц : Gazeta.ua 15:36
- Дело Мецгера ушло в суд: что "светит" бывшему банкиру за нападение на журналистов : Факти 15:35
- Дело о нападении на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке: обвинительный акт в отношении четырех человек направлен в суд : Цензор.Нет 15:32
- Нападение на журналистов "Схем": прокуратура передала дело в суд : РБК-Україна 15:31
- Нападение на журналистов в "Укрэксимбанке" - дело направлено в суд : Ракурс 15:27
- Нападение на журналистов в банке: Дело передали в суд : Bigmir)net Новости 15:10
- Нападение на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке": дело передали в суд : 24 канал 15:00