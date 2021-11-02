Россиянам, которых преследуют, и иностранцам, которые служат в ВСУ или воевали на Донбассе, могут упростить получение гражданства Украины (37)

- 02.11.2021 19:46 В Украине упростят предоставление гражданства иностранным бойцам АТО и россиянам : ДонПресс 20:03
- Упрощение получения гражданства Украины для иностранных бойцов ООС: закон взяли за основу : ПрессОрг24 19:44
- В Украине упростят предоставление гражданства для россиян и иностранных бойцов АТО : Hubs 19:42
- ВРУ упростит предоставление гражданства иностранцам, которые служат в ВСУ : Bigmir)net Новости 19:10
- Иностранцы, которые защищали Украину, могут получить гражданство по упрощенной процедуре, - закон : Цензор.Нет 19:02
- ВРУ упростила предоставление гражданства для служащих ВСУ - иностранцев : From-UA.com 18:36
- Россиянам, которых преследуют, и иностранцам, которые служат в ВСУ или воевали на Донбассе, могут упростить получение гражданства Украины : Depo 18:31
- Рада сделала первый шаг к упрощению получения гражданства защитниками Украины : Экономика.com.ua 18:31
- Упрощение получения гражданства Украины для иностранных бойцов ООС: закон взяли за основу : DailyUA 18:25
- Рада может упростить предоставление гражданства иностранцам, защищающим Украину : Перший Незалежний 18:20
- Рада одобрила упрощение получения гражданства иностранцами, которые служат в ВСУ или воевали за Украину : Бабель 18:14
- Украина упростит предоставление гражданства для россиян и иностранных бойцов АТО : NewsMir.info 18:10
- Рада начала упрощение получения гражданства Украины : NewsMir.info 18:10
- В Украине упростят получение гражданства иностранцами - закон прошел первое чтение : NewsMir.info 18:10
- В Украине предлагают упростить получение гражданства отдельным иностранцам : Аргументы и Факты Украина 18:09
- Упрощение получения гражданства Украины для иностранных бойцов ООС: закон взяли за основу : NewsWeek 18:07
- Украина упростит предоставление гражданства для россиян и иностранных бойцов АТО : Главное 18:06
- Иностранные воины АТО и некоторые россияне смогут получать гражданство Украины по упрощенной процедуре : DsNews 18:04
- Рада предварительно поддержала упрощение приобретения гражданства для иностранцев, защищавших Украину на фронте : Еспресо TV 18:04
- 2 ноября, 2021, 17:43 Украина упростит предоставление гражданства для россиян и иностранных бойцов АТО : Zik 17:47
- ВР упростит предоставление гражданства для иностранных бойцов, воюющих за Украину : ТСН.ua 17:47
- Рада упростит предоставление гражданства иностранцам, защищающим Украину : MY.UA 17:46
- Рада сделала первый шаг к упрощению получения гражданства защитниками Украины : ЛІГАБізнесІнформ 17:38
- Ноябрь, 02 в 17:35 В Украине упростят получение гражданства иностранцами - закон прошел первое чтение : ICTV Факти 17:37
- Украина упростит предоставление гражданства для россиян и иностранных бойцов АТО : ДнепрCity.net 17:33
- Упрощение получения гражданства Украины для иностранных бойцов ООС: закон взяли за основу : Українські національні новини 17:32
- Иностранцам, которые защищали Украину, упростят предоставление гражданства: Рада приняла закон : 24 канал 17:30
- Рада упрощает получение гражданства Украины иностранцами, воевавшими на Донбассе : Ракурс 17:27
- Рада упростит предоставление гражданства иностранцам, защищающим Украину : Капитал 17:20
- Рада хочет упростить получение украинского гражданства иностранцами, воевавшими на Донбассе в рядах ВСУ : ZN,UA 17:18
- Рада намерена упростить предоставление гражданства иностранцам : Вести.ua 17:16
- Украина упростит предоставление гражданства для россиян и иностранных бойцов АТО : РБК-Україна 17:16
- Рада поддержала упрощение получения гражданства иностранцами, защищающими Украину : КП в Украине 17:15
- Рада упростит предоставление гражданства иностранцам, защищающим Украину : NewsMir.info 17:10
- Парламент намерен упростить получение украинского гражданства для россиян, подвергшихся преследованиям из-за политических убеждений в РФ : 112.ua 17:00
- 16:53 02.11.2021 Рада намерена упростить предоставление гражданства иностранцам, защищающим Украину : Интерфакс-Україна 17:00