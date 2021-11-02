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Фокус: Украина

Россиянам, которых преследуют, и иностранцам, которые служат в ВСУ или воевали на Донбассе, могут упростить получение гражданства Украины (37)

Depo 2021.11.02 18:31
Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона No5630 об упрощенном получении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности нашего государства Михаил Хомченко Журналист отдела новостей 2 ноября 2021 17:07 Фото: Pixabay За соответствующее решение проголосовали 302 народных избранника. Об этом сообщает Depo.ua.
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