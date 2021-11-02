Коронавирус в Киеве: за сутки зафиксировали рекордное количество смертей с начала пандемии (2)

Новое Время 2021.11.02 13:01
2 ноября, 12:40
В Киеве больницы загружены пациентами с коронавирусом (Фото: Anastasia
Vlasova/Reuters)
За минувшие сутки в Киеве обнаружили 1738 инфицированных коронавирусом, 60
человек умерло, 1157 пациентов выздоровели.
Украинская столица обновила суточный рекорд смертей, предыдущее наибольшее
значение было зафиксировано весной, тогда умерло 54 пациента с
коронавирусом.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, за сутки госпитализировали 211
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