Коронавирус в Киеве: за сутки зафиксировали рекордное количество смертей с начала пандемии (2)

Новое Время 2021.11.02 13:01

2 ноября, 12:40 В Киеве больницы загружены пациентами с коронавирусом (Фото: Anastasia Vlasova/Reuters) За минувшие сутки в Киеве обнаружили 1738 инфицированных коронавирусом, 60 человек умерло, 1157 пациентов выздоровели. Украинская столица обновила суточный рекорд смертей, предыдущее наибольшее значение было зафиксировано весной, тогда умерло 54 пациента с коронавирусом. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, за сутки госпитализировали 211