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В Украине с 8 ноября людям без вакцины не будут начислять заработную плату

В Украине с 8 ноября людям без вакцины не будут начислять заработную плату (11)

Матриця свободи 2021.11.02 22:33
21:54 02 Ноябрь Осталась буквально одна неделя и уже с 8 ноября вступит в силу принятое постановление о недопуске к работе категорий работников без прививок, для которых вакцинация против коронавируса признана обязательной. Речь идет о людях, работающих в центральных органах исполнительной власти, их территориальных органах, местных госадминистрациях и их структурных подразделениях, в учреждениях высшего, послевузовского, профессионального
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2021.11.03 (11)

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