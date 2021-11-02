В Украине с 8 ноября людям без вакцины не будут начислять заработную плату (11)

Матриця свободи 2021.11.02 22:33

21:54 02 Ноябрь Осталась буквально одна неделя и уже с 8 ноября вступит в силу принятое постановление о недопуске к работе категорий работников без прививок, для которых вакцинация против коронавируса признана обязательной. Речь идет о людях, работающих в центральных органах исполнительной власти, их территориальных органах, местных госадминистрациях и их структурных подразделениях, в учреждениях высшего, послевузовского, профессионального