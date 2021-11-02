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Украину накроют дожди и сильный ветер: синоптик рассказала о погоде на среду

Украину накроют дожди и сильный ветер: синоптик рассказала о погоде на среду (62)

Новое Время 2021.11.02 11:31
2 ноября, 11:16 Погода в Украине будет дождливой и ветреной (Фото: Светлана Балынь/flickr.com) Погода в Украине в среду, 3 ноября, будет дождливой. Также ожидается усиление ветра. По прогнозам синоптика Натальи Диденко, завтра температура воздуха максимально предполагается +9+13 градусов, на юге +12+16 градусов. В Киеве 3 ноября будет сыро, но после обеда осадки прекратятся.
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2021.11.03 (62)

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