В "Дії" появятся COVID-сертификаты о выздоровлении и вакцинации за рубежом (3)

Укринформ 2021.11.02 17:02
02.11.2021 16:48
Министерство здравоохранения и Минцифры введут COVID-сертификаты для тех,
кто вакцинировался за рубежом, и сертификаты о выздоровлении от
коронавирусной болезни.
Как передает корреспондент Укринформа, об этом на брифинге сообщила
заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.
"Мы с коллегами из Минцифры планируем в ближайшее время внедрить
возможность получения цифрового COVID-сертификата для тех, кто получил одну
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