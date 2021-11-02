В "Дії" появятся COVID-сертификаты о выздоровлении и вакцинации за рубежом (3)

Укринформ 2021.11.02 17:02

02.11.2021 16:48 Министерство здравоохранения и Минцифры введут COVID-сертификаты для тех, кто вакцинировался за рубежом, и сертификаты о выздоровлении от коронавирусной болезни. Как передает корреспондент Укринформа, об этом на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич. "Мы с коллегами из Минцифры планируем в ближайшее время внедрить возможность получения цифрового COVID-сертификата для тех, кто получил одну