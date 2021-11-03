В Украине более 23 тысяч новых случаев COVID (85)

FaceNews 2021.11.03 10:00

03.11.2021 10:00 Наталья Ткачук, источник: "Facenews" В Украине за минувшие сутки подтвердили 23 393 новых случая коронавируса и 720 смертей, что превышает показатели вчерашнего дня, передает FaceNews.ua. "За сутки 2 ноября в Украине зафиксировано 23 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщает пресс-служба Минздрава. Также за прошедшие сутки: госпитализировано - 5 935 человек; летальных случаев - 720;