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В Украине более 23 тысяч новых случаев COVID

В Украине более 23 тысяч новых случаев COVID (85)

FaceNews 2021.11.03 10:00
03.11.2021 10:00 Наталья Ткачук, источник: "Facenews" В Украине за минувшие сутки подтвердили 23 393 новых случая коронавируса и 720 смертей, что превышает показатели вчерашнего дня, передает FaceNews.ua. "За сутки 2 ноября в Украине зафиксировано 23 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщает пресс-служба Минздрава. Также за прошедшие сутки: госпитализировано - 5 935 человек; летальных случаев - 720;
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2021.11.03 (85)

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