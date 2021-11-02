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"Укрэнерго" признало невозможность балансировать энергосистему без помощи из Беларуси

"Укрэнерго" признало невозможность балансировать энергосистему без помощи из Беларуси (17)

Хвиля 2021.11.02 21:07
Причиной стала повышенная аварийность на ТЭС "Хвиля" 02.11.2021 21:05:00 НЭК "Укрэнерго", фото thepage.ua Почти полная остановка государственных ТЭС, снижение производства возобновляемыми источниками энергии и аварийность на ТЭС ДТЭК вынудили системного оператора обратиться за аварийной помощью к Беларуси. Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго". "2 ноября, в связи с дефицитом мощности в ОЭС Украины, компания вынуждена
БЕЛАРУСЬ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ЭНЕРГОСИСТЕМА, УКРАИНА, ПОСТАВКА, УГОЛЬ, Украина, Беларусь, Россия, SK, Киев
2021.11.03 (17)

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