"Укрэнерго" признало невозможность балансировать энергосистему без помощи из Беларуси (17)

2021.11.03 (17)2021.11.02 (154) →
- Беларусь поставила Украине 500 МВт электроэнергии, - СМИ : НикВести 05:12
- "ДТЭК Энерго" требует от "Укрэнерго" опровержения обвинений в срыве балансирования энергосистемы : Ukr-Today.com 04:52
- Укрэнерго объяснило необходимость импорта из Беларуси : Луганский Радар 02:58
- Беларусь поставит электроэнергию в Украину в рамках аварийной помощи : Ukr-Today.com 02:52
- Беларусь предоставила Украине аварийную помощь электроэнергией : Резонанс.info 02:29
- Беларусь начала аварийные поставки электроэнергии в Украину : ДнепрCity.net 02:03
- "Укрэнерго" объяснило активацию аварийной помощи из Беларуси и Словакии дефицитом мощности из-за повышенной аварийности на ТЭС : Энергореформа 01:49
- "ДТЭК Энерго" требует от "Укрэнерго" опровержения обвинений в срыве балансирования энергосистемы : Энергореформа 01:49
- Укрэнерго воспользовалось помощью из Беларуси и Словакии из-за аварийности на ТЭС : Укринформ 01:32
- Укрэнерго воспользовалось помощью из Беларуси и Словакии из-за аварийности на ТЭС : MY.UA 01:31
- Укрэнерго объяснило необходимость импорта из Беларуси : Новости Ю 01:26
- "Укрэнерго" признало невозможность балансировать энергосистему без помощи из Беларуси : Луганский Радар 00:58
- "Укрэнерго" вбило активацию аварийной помощи из Беларуси и Словакии дефицитом мощности из-за повышенной аварийности на ТЭС : Ukr-Today.com 00:52
- Словакия тоже поставит Украине электроэнергию в качестве аварийной помощи : Goodnews.ua 00:47
- Беларусь начала аварийные поставки электроэнергии в Украину : FinOboz 00:40
- "ДТЭК Энерго" требует от "Укрэнерго" опровержения обвинений в адрес компании : Гордон 00:36
- 23:51 02.11.2021 "ДТЭК Энерго" требует от "Укрэнерго" опровержения обвинений в срыве балансирования энергосистемы : Интерфакс-Україна 00:00