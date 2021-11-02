Андрей Таран подал в отставку с должности министра обороны (2)

Главное 2021.11.02 20:06
2 ноября 2021 19:49
Министр обороны Украины Андрей Таран написал заявление об отставке.
Об этом сообщает "Главное" со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в
Раде Тараса Мельничука.
"Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в
Верховную раду", - отметил он.
Стоит отметить, что сегодня профильный комитет Верховной Рады поддержал
увольнение Алексея Резникова с должности министра реинтеграции временно
оккупированных территорий.
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