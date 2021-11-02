Андрей Таран подал в отставку с должности министра обороны (2)

Главное 2021.11.02 20:06

2 ноября 2021 19:49 Министр обороны Украины Андрей Таран написал заявление об отставке. Об этом сообщает "Главное" со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука. "Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную раду", - отметил он. Стоит отметить, что сегодня профильный комитет Верховной Рады поддержал увольнение Алексея Резникова с должности министра реинтеграции временно оккупированных территорий.