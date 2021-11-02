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Соглашение на СОР-26 - не все страны согласились снизить выбросы метана

Соглашение на СОР-26 - не все страны согласились снизить выбросы метана (14)

Луганский Радар 2021.11.02 16:58
Ноя 2, 2021 Во время климатической конференции СОР-26 страны, производящие больше всего парниковых газов, присоединились к соглашению об уменьшении выбросов. Однако три страны отказались от него, сообщает информационное агентство Reuters. Заседание климатической конференции ООН - скрин Youtube Euronews 2 ноября в Глазго, где проходит СОР-26 - климатическая конференция ООН - еще 15 стран согласились уменьшить выбросы метана до 2030 года.
ГЛАЗГО, КЛИМАТ, САММИТ, ВЫБРОС, ЗЕЛЕНСКИЙ, ДЖО, Зеленский, США, Украина, Россия, Индия, Париж, Великобритания
2021.11.03 (14)

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