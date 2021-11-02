Соглашение на СОР-26 - не все страны согласились снизить выбросы метана (14)

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- Зеленский встретился с Байденом на климатическом саммите в Глазго : Newzz.in.ua 04:11
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- США будут укреплять энергетическую безопасность Украины, - Блинкен : Цензор.Нет 02:02
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- Байден о Путине: "У него тундра горит" : Цензор.Нет 01:32
- Более сотни стран обязались до 2030 года сократить выброс метана на 30% : NewsWeek 01:07
- Байден упрекнул Путина в том, что "у него горит тундра" : MY.UA 01:01
- Байден упрекнул Путина в том, что "у него горит тундра" : ТСН.ua 00:47
- Более сотни стран обязались до 2030 года сократить выброс метана на 30% : FinOboz 00:40