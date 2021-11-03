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Обновление в "Дие": теперь COVID-сертификат можно получить с паспортом-книжечкой

Обновление в "Дие": теперь COVID-сертификат можно получить с паспортом-книжечкой (14)

ПрессОрг24 2021.11.03 01:44
3 Ноя, 0:30 Сертификат в приложении "Дия" можно получить без ID-карты или биометрического загранпаспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеграмм-канал "Дии". Детали Желающие воспользоваться услугой должны обновить приложение "Дия" до последней версии в AppStore, Google Play или App Gallery. Чтобы сгенерировать сертификат с паспортом-книжечкой пользователю необходимо авторизоваться через BankID, нажать "Услуги", выбрать в меню
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2021.11.03 (14)

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