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Кадровые вопросы: Арахамия говорит, что в четверг Рада будет голосовать за четырех министров

Кадровые вопросы: Арахамия говорит, что в четверг Рада будет голосовать за четырех министров (108)

Укринформ 2021.11.03 17:02
03.11.2021 15:16 Верховная Рада на заседании в четверг, 4 ноября, будет голосовать за назначение министров по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, обороны, экономики и министра по стратегическим отраслям промышленности, а также будет назначать руководителя Аппарата парламента. Об этом на брифинге в Верховной Раде сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент Укринформа.
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2021.11.03 (108)

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