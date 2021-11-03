Кадровые вопросы: Арахамия говорит, что в четверг Рада будет голосовать за четырех министров (108)

Укринформ 2021.11.03 17:02

03.11.2021 15:16 Верховная Рада на заседании в четверг, 4 ноября, будет голосовать за назначение министров по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, обороны, экономики и министра по стратегическим отраслям промышленности, а также будет назначать руководителя Аппарата парламента. Об этом на брифинге в Верховной Раде сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент Укринформа.