Кадровые вопросы: Арахамия говорит, что в четверг Рада будет голосовать за четырех министров (108)

2021.11.03 (108)2021.11.02 (55) →
- Новые министры от "Слуги народа": что известно о кандидатах на должности в правительстве : ТСН.ua 17:47
- Резников не намерен участвовать в дальнейшей работе ТКГ : ForUm 17:35
- Шмыгаль подал в парламент кандидатуры новых министров: список : World News 17:33
- 17:12 / 03.11.2021 Арахамия прокомментировал отставку министров : Багнет 17:31
- В Кабмине намечаются кадровые ротации: кто покинул свой пост : Донбасс ИА 17:28
- Почему министры не пришли на рассмотрение собственных отставок - версия Арахамии (ВИДЕО) : Ракурс 17:27
- Отставка пяти министров: о чем говорят итоги голосования в Раде : Комментарии.UA 17:24
- Зеленский уволил начальника разведки Госпогранслужбы : Перший Незалежний 17:20
- Министры не пришли в Раду на рассмотрение собственных отставок: назвали причину : ТСН.ua 17:17
- Перемены в правительстве, которое превратилось в департамент Офиса президента, ни к чему не приведут - Алексей Голобуцкий : Телеграф.com.ua 17:14
- Заседание Кабинета министров - трансляция : Слово і Діло 17:13
- Верховная Рада уволила пять министров: как голосовали харьковские нардепы : KharkivToday 17:04
- Кадровые вопросы: Арахамия говорит, что в четверг Рада будет голосовать за четырех министров : Укринформ 17:02
- Кто будет вместо Абрамовского: в "Слуге народа" назвали кандидата : 24 канал 17:00
- 03 ноября 2021, 16:16 Шмыгаль подал в парламент кандидатуры новых министров: список : Восточный Вариант 16:46
- Шмыгаль внес в Раду кандидатуры новых министров: кто получит кресло : Деловой Славянск 16:38
- "Для гендерного баланса будет лучше". Арахамия объяснил замену Любченко на Юлию Свириденко : Страна.ua 16:31
- Хорошо себя показали: Давид Арахамия назвал эффективных министров : Комментарии.UA 16:24
- "Нехватка времени": Арахамия объяснил, почему министры перед увольнением не отчитывались в Раде : Перший Незалежний 16:20
- 3 ноября, 2021, 15:39 Кадровые изменения в Кабмине: Кого рекомендует на должности "Слуга народа" : Zik 16:17
- Кто надолго, кто - до завтра: из Кабмина уволены Резников, Таран и Уруский : Олигарх Медиа 16:16
- Хорошо себя показали: Давид Арахамия назвал эффективных министров : MY.UA 16:16
- Арахамия анонсировал на завтра назначение четырех министров : RegioNews 16:12
- Резников уходит из ТКГ : Gazeta.ua 16:06
- Верховная Рада уволила с должностей пятерых членов правительства: какие министерства остались без руководителей : ТСН.ua 15:47
- Шмыгаль внес в Раду кандидатуры новых министров: кто получит кресло : РБК-Україна 15:46
- 03 ноября 2021 Рада одобрила увольнение Любченко с должности министра экономики : GMK Center 15:45
- Депутатов из группы "Довіра" вызывают на изгнание министров : Голос Правди 15:45
- 03 ноября 2021 Депутаты ВР 342 голосами поддержали отставку Уруского : GMK Center 15:45
- Кадровые перестановки в Кабмине: кто может занять должности министров : Hronika.info 15:42
- 15:34 03/11/2021 Эксперт рассказал, почему Рада отправила в отставку пять министров : ГолосUA 15:36
- Резников покидает ТКГ: кто будет вместо него : 24 канал 15:30
- "Слуга народа" предложила правительству назначить министрами отобранных Зеленским кандидатов: список : ZN,UA 15:18
- Арахамия объяснил, почему министры перед увольнением не отчитывались в Раде : Укринформ 15:17
- Арахамия объяснил, почему министры перед увольнением не отчитывались в Раде : MY.UA 15:16
- 03 ноября 2021, среда, 15:07 Арахамия лично просил всех министров не приходить с отчетами перед увольнением : Українські Новини 15:15
- Экс-министр оккупированных территорий Алексей Резников больше не будет участвовать в работе ТКГ : Укрудпром 15:15
- Рада уволила еще трех министров : Нова Влада 15:12
- "Слуга народа" официально выдвинула нардепку Верещук на должность министра реинтеграции : RegioNews 15:12
- Рада уволила министра обороны : From-UA.com 15:06
- Массовые отставки в правительстве: кого уволили и кого назначат? : Запорожские вести 15:05
- "Слуга народа" Арахамия просил министров не отчитываться в Раде: Хотим в этом политическом сезоне проголосовать все, что у нас есть : Цензор.Нет 15:02
- Проект постановления о назначении Резникова министром обороны зарегистрирован в ВР. Зеленский будет лично представлять его кандидатуру в зале : Цензор.Нет 15:02
- Олег Уруский уволен - как голосовала Рада : Луганский Радар 14:58
- Верховная Рада уволила министров Уруского и Любченко : UaProm 14:51