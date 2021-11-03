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В Минобороны подтвердили скопление 90 тыс. российских военных на границе

В Минобороны подтвердили скопление 90 тыс. российских военных на границе (7)

Depo 2021.11.03 00:29
У границы Украины находятся почти 90 тысяч российских военных, - Минобороны Александра Полищук Журналист региональной редакции Depo.Донбас 2 ноября 2021 21:43 Фото: штаб ООС При этом в Кремле назвали "фейком" информацию о передвижении войск на границе с Украиной. По данным Главного управления разведки Министерства обороны, на начало ноября 2021 года у нашей границы сосредоточено около 90 тысяч военных РФ,
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2021.11.03 (7)

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