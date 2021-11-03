В Минобороны подтвердили скопление 90 тыс. российских военных на границе (7)

2021.11.03 (7)2021.11.02 (241) →
- Почему России невыгодно сейчас обострять ситуацию на границе с Украиной, объяснил эксперт (ВИДЕО) : Телеканал "Дом" 04:49
- Возле границы Украины и на оккупированных территориях сосредоточены 90 тысяч военных России разведка : Комета-Кропивницкий 01:24
- Пентагон и Генштаб ВСУ предупреждают о стягивании войск Рф к Украине, глава СНБО всё отрицает : InfoKava.com 00:52
- В Минобороны подтвердили скопление 90 тыс. российских военных на границе : Depo 00:29
- Возле границы Украины находятся почти 90 тысяч российских военных, - Минобороны : Газета День 00:27
- РФ сосредоточила у границ с Украиной около 90 тысяч военных, - ГУР : Новини Live 00:13
- Возле границ Украины находится около 90 тысяч российских военных, - Минобороны (видео) : Фокус 00:05