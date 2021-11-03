Минэкономики обязало АЗС снизить цены на дизтопилво в соответствии с формулой "Роттердам+" (76)

2021.11.03 (76)2021.11.02 (7) →
- В Украине подорожает бензин: какой будет цена : Соцпортал 17:39
- Минэкономики обнародовало новую предельную цену на бензин : Хвиля 17:37
- Минэкономики обнародовало новую предельную цену на бензин : World News 17:33
- Бензин на заправках подорожает... Снова : NewsMir.info 17:10
- Украинским АЗС установили новую предельную стоимость топлива: какой должна быть максимальная цена на бензин и дизель : Восточный проект 16:47
- Ноябрь, 03 в 16:19 В Украине выросли предельные цены на бензин: сколько придется платить : ICTV Факти 16:37
- Минэкономики повысило предельные цены на бензин : Матриця свободи 16:33
- Бензин снова подорожает: обнародована новая предельная цена : E-Finance 16:31
- Названа новая цена на бензин и дизтопливо : Бессарабiя.UA 16:18
- Минэкономики повысило среднюю цену на бензин : 112.ua 16:00
- В Украине снова подскочила цена на бензин: сколько теперь придется платить : MY.UA 15:46
- В Украине снова подскочила цена на бензин: сколько теперь придется платить : Главред 15:36
- Предельные цены на бензин повысили в Украине : Ракурс 15:27
- Минэкономики обязало АЗС снизить цены на дизель в соответствии с формулой "Роттердам+" : Obozrevatel 15:01
- Стоимость бензина в Украине: Минэкономики обнародовало новую предельную цену : Вести-UA 14:55
- Бензин дорожает: сколько стоит топливо на АЗС : РБК-Україна 14:46
- Минэкономики обязало АЗС снизить цены на дизтопилво в соответствии с формулой "Роттердам+" : Сегодня.ua 14:46
- 03.11.2021 :: 13:48 Розничные цены на бензины 3 ноября 2021 г. выросли в ряде сетей АЗС [таблица] : Транспортный бизнес 14:45
- 14:34 03/11/2021 На украинских АЗС выросла цена на бензин и дизтопливо (ФОТО) : ГолосUA 14:36
- Минэкономики повысило граничные цены на бензин : Перший Діловий 14:35
- Самые популярные украинские сети АЗС изменили цены на бензин и дизельное топливо : ТСН.ua 14:32
- Минэкономики обязало АЗС снизить цены на дизтопилво в соответствии с формулой "Роттердам+" : Херсон Daily 14:08
- Бензин на заправках подорожает. Минэкономики обнародовало новую цену продажи топлива : Фокус 14:05
- Бензин в Украине подорожает : SiteUA 14:02
- Минэкономики обязало АЗС снизить цены на дизтопилво на 20 коп./л в соответствии с формулой "Роттердам+" : Луганский Радар 13:58
- Минэкономики обязало АЗС снизить цены на дизтопилво в соответствии с формулой "Роттердам+" : Луганский Радар 13:58
- Минэкономики обязало АЗС снизить цены на дизтопилво в соответствии с формулой "Роттердам+" : Новости Херсонщины 13:50
- Предельная цена бензина в Украине на начало ноября увеличена на 20 коп./литр, ДТ - снижена на 17 коп./литр : Энергореформа 13:49
- В Украине повысили цены на бензин: сколько теперь придется платить : Гуру.ua 13:41
- Минэкономики обязало АЗС снизить цены на дизтопилво в соответствии с формулой "Роттердам+" : Херсон Онлайн 13:38
- Крупные сети отреагировали на изменение предельных цен на топливо : Энергетический Корреспондент 13:33
- Крупные розничные сети АЗС 3 ноября откорректировали цены на бензины и дизельное топливо : Business Information Network 13:32
- Минэкономики обязало АЗС снизить цены на дизтопилво на 20 коп./л в соответствии с формулой "Роттердам+" : Znaj.ua 13:17
- Минэкономики вновь повышает предельные цены на бензин : Олигарх Медиа 13:16
- Минэкономики обязало АЗС снизить цены на дизтопилво на 20 коп./л в соответствии с формулой "Роттердам+" : Politeka 13:11
- Минэкономики увеличило предельные цены на бензин на начало ноября : Fin.org.ua 13:05
- 9 минут назад Минэкономики повысило цены на бензин, но снизило на дизтопливо : Дело.ua 13:03
- Минэкономики обязало АЗС снизить цены на дизтопилво на 20 коп./л в соответствии с формулой "Роттердам+" : MY.UA 13:01
- Автомобилистам обещают подорожание бензина: сколько будет стоить топливо : UA.news 12:50
- В Украине снова подскочила цена на бензин : Новости Херсонщины 12:50
- 3 ноября, 2021, 12:33 Бензин снова подорожает: Обнародована новая предельная цена в Украине : Zik 12:47
- Минэкономики увеличило предельные цены на бензин на начало ноября : Укрудпром 12:45
- Украинским АЗС разрешили поднять цены на бензин и дизтопливо : NewsOne 12:40
- Минэкономики опять повысило среднюю стоимость бензинов : Минпром 12:39
- В Украине снова подскочила цена на бензин : Херсон Daily 12:38
- Цены на бензин в Украине снова выросли, а дизель подешевел : Фраза.ua 12:37