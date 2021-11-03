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Минэкономики обязало АЗС снизить цены на дизтопилво в соответствии с формулой "Роттердам+"

Минэкономики обязало АЗС снизить цены на дизтопилво в соответствии с формулой "Роттердам+" (76)

Новости Херсонщины 2021.11.03 13:50
29 секунд назад По сравнению с концом октября средняя цена на дизельное топливо снизится на 0,17 грн/литр Министерство экономики пересчитала розничные цены на бензин и дизельное топливо на основании котировок топлива в порту Роттердам, включая стоимость доставки в Украину и наценку АЗС. Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства. По данным агентства "Интерфакс-Украина", с учетом предельных торговых
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2021.11.03 (76)

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