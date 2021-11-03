Ноябрь, 03 в 13:04 Довыборы в Раду: в Черкасской и Херсонской областях победили представители от Слуги народа (51)

2021.11.03 (51)2021.11.02 (4) →
- Выборы в Раду на округе в Черкасской области выиграл кандидат Слуги народа : Экономика.com.ua 16:31
- Кандидаты от "Слуги народа" победили на довыборах в Раду на обоих округах : ASPInews 16:31
- 15:08 03/11/2021 На довыборах в Раду в Черкасской области победил кандидат от "СН" : ГолосUA 15:36
- ЦИК объявил победителя на довыборах в Раду на Черкасчине : Depo 15:29
- "Слуги народа" победили на довыборах в Раду, несмотря на падение рейтингов: что говорят эксперты : Комментарии.UA 15:24
- Довыборы в Раду: известны победители на Черкасщине и Херсонщине : Новини Live 14:13
- На довыборах в Раду победили кандидаты от "Слуги народа" - ЦИК : Нова Влада 14:12
- 14:04 03/11/2021 На довыборах в Раду в Черкасской области победил кандидат от "Слуги народа" (ФОТО) : ГолосUA 14:06
- В Черкасской области победил кандидат от "слуг" : SiteUA 14:03
- Выборы в Черкасской области: кто победил на 197 округе : Луганский Радар 13:58
- Довыборы в Раду: на обоих округах победили "слуги народа" : ПрессОрг24 13:44
- На довыборах в Раду в Черкасской обл. больше всего голосов получил Войцеховский : 112.ua 13:30
- Довыборы в Раду: на обоих округах победили "слуги народа" : DailyUA 13:26
- ЦИК: после проверки 100% протоколов на довыборах в ВР побеждают "Слуги народа" : НикВести 13:12
- Ноябрь, 03 в 13:04 Довыборы в Раду: в Черкасской и Херсонской областях победили представители от Слуги народа : ICTV Факти 13:07
- Довыборы в Раду: на обоих округах победили "слуги народа" : NewsWeek 13:07
- Выборы в Черкасской области: кто победил на 197 округе : Главком 13:06
- Довыборы в Раду на Черкасщине: Обработаны 100% протоколов, Войцеховский - 46,95%, Голуб - 25,44%, Ильенко - 9,53%, - ЦИК. ИНФОГРАФИКА : Цензор.Нет 13:02
- На довыборах в Раду в Черкасской области победил кандидат от Слуги народа : Новое Время 13:01
- Выборы в Раду - на двух округах победили слуги народа : Луганский Радар 12:58
- На довыборах в Раду победили кандидаты от "Слуги народа" - ЦИК : Nbn.ua 12:56
- Сегодня 11:33 Верховная Рада пополнилась ещё двумя "слугами народа" : Таймер Одесса 12:47
- ЦИК объявила победителей довыборов в Черкасской и Херсонской областях : Вести.ua 12:46
- В Раде на двух "слуг народа" стало больше: результаты довыборов : Апостроф 12:45
- На довыборах в Раду победили кандидаты от "Слуги народа" - ЦИК : Hubs 12:42
- Довыборы в Раду: на обоих округах победили "слуги народа" : Українські національні новини 12:32
- Обработали 100% бюллетеней: ЦИК назвала победителя довыборов в Раду на Черкасщине : 24 канал 12:30
- Промежуточные выборы на Черкасчине - в ЦИК назвали имя победителя : Ракурс 12:27
- Большинство избирателей до урн не дошли : Нова Каховка Online 12:12
- На довыборах в Раду в Черкасской области завершили подсчет голосов: кто победил : РБК-Україна 12:01
- Выборы в ВР: на Черкащине победил Войцеховский : UA.news 11:51
- На довыборах в Раду в Черкасской области обработали 100% протоколов. Победил кандидат от "слуг" : Страна.ua 11:46
- На довыборах в Раду в Черкасской области победил кандидат от "слуг" : NewsOne 11:40
- Назван победитель на довыборах в Раду по округу No197 на Черкасчине : Lenta.ua 11:38
- Довыборы в Раду: больше всего голосов в Черкасской области получил кандидат от "слуг" Войцеховский : Еспресо TV 11:34
- 3 ноября, 2021, 11:07 Довыборы в Раду: На Черкасщине победил кандидат от "Слуги народа" : Zik 11:17
- 03 ноября 2021, среда, 10:58 Довыборы в Раду. Войцеховский от "Слуги народа" выиграл в округе No197 Черкасской области : Українські Новини 11:15
- Выборы в Раду на округе в Черкасской области выиграл кандидат Слуги народа : ЛІГАБізнесІнформ 11:08
- На довыборах в Раду победили кандидаты от "Слуги народа" - ЦИК : Гордон 11:07
- ЦИК обработала 100% протоколов на довыборах в Раду на Черкасчине: На первом месте - "слуга" : DsNews 11:04
- Довыборы в Раду: в Черкасской области победил кандидат от "слуг" : Ukr-Today.com 10:52
- Довыборы в Раду: по всем округам посчитали голоса - победили "слуги" : Українська правда 10:41
- На довыборах в Раду нардепами избрали двух кандидатов от "Слуги народа" - результаты ЦИК : APnews.com.ua 10:30
- ЦИК назвала победителя на довыборах в Черкасской области : Капитал 10:20
- Довыборы в Раду: в Черкасской области подсчитали все протоколы, победил Войцеховский от "Слуги народа" : Бабель 10:14