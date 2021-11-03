Ноябрь, 03 в 13:04 Довыборы в Раду: в Черкасской и Херсонской областях победили представители от Слуги народа (51)

ICTV Факти 2021.11.03 13:07

Центральная избирательная комиссия обнародовала данные об обработке 100% протоколов с участков в Черкасской и Херсонской областях. В эти выходные там проходили промежуточные выборы народных депутатов в ВР. По результатам обработки 100% участковых протоколов, на избирательном округе No 197 в Черкасской области представитель от Слуги народа Виталий Войцеховский получил 46,95% (15429) голосов.