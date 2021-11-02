Из-за резонансных ДТП в Харькове у злостных нарушителей начнут забирать авто - Минюст (18)

2021.11.03 (18)2021.11.02 (21) →
- У водителей будут забирать автомобили за долги : Луганский Радар 11:58
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- При каких условиях у водителей будут забирать автомобили и что решили в Минюсте : Комментарии.UA 11:24
- У харьковчан, которые превышают скорость и игнорируют штрафы, будут забирать авто - замминистра юстиции : NewsRoom.kh.ua 11:10
- У водителей, которые любят скорость и не платят штрафы, будут изымать авто : Kramatorsk.info 10:54
- У водителей-штрафников будут отбирать машины: начнут с Харькова : Вести-UA 09:55
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- У водителей в Украине, которые любят скорость и не платят штрафы, будут изымать авто : Vashgolos.net 08:53
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- У водителей, которые любят скорость и не платят штрафы, будут изымать авто : DailyUA 07:25
- У водителей, которые любят скорость и не платят штрафы, будут изымать авто : Українські національні новини 07:17
- Превышение скорости: за просроченные штрафы будут забирать авто : Кам'янске портал 07:05
- В Украине будут забирать автомобили у должников за превышение скорости - Минюст : Новости N 04:13
- В министерстве юстиции грозят забирать автомобили у превысивших скорость и не заплативших штраф : Страна.ua 01:01