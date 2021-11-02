Из-за резонансных ДТП в Харькове у злостных нарушителей начнут забирать авто - Минюст (18)

Медиа-группа Объектив 2021.11.02 21:10

21:04 02.11.2021 София Красникова Автомобили будут забирать у водителей, которые не заплатили штрафы за существенное превышение скорости на городских дорогах. После смертельного ДТП на проспекте Гагарина в Харькове, где 16-летний подросток на Infiniti со скоростью около 180 км в час врезался в Chevrolet, Минюст принял решение забирать автомобили у должников-нарушителей скоростного режима.