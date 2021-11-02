Первый вице-премьер-министр - министр экономики подал в отставку (2)

Новости N 2021.11.02 12:13

Сегодня в 11:25 Первый вице-премьер-министр - министр экономики подал в отставку Первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко подал в отставку. Об этом сообщил во вторник, 2 ноября, представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в "Телеграм". "Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Любченко Алексей подал заявление в аппарат ВРУ с просьбой принять его отставку с