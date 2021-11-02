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Первый вице-премьер-министр - министр экономики подал в отставку

Первый вице-премьер-министр - министр экономики подал в отставку (2)

Новости N 2021.11.02 12:13
Сегодня в 11:25 Первый вице-премьер-министр - министр экономики подал в отставку Первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко подал в отставку. Об этом сообщил во вторник, 2 ноября, представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в "Телеграм". "Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Любченко Алексей подал заявление в аппарат ВРУ с просьбой принять его отставку с
ОТСТАВКА, МЕЛЬНИЧУК, ЛЮБЧЕНКО, МИНИСТР, ТАРАС, РЕЗНИК, Мельничук, Любченко, Резников, Уруский, Свириденко, Верещук, Рябикин, Таран, Украина
2021.11.03 (2)

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