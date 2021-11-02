Первый вице-премьер-министр - министр экономики подал в отставку (2)

Новости N 2021.11.02 12:13
Сегодня в 11:25
Первый вице-премьер-министр - министр экономики подал в отставку
Первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко подал в
отставку.
Об этом сообщил во вторник, 2 ноября, представитель правительства в
Верховной Раде Тарас Мельничук в "Телеграм".
"Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Любченко
Алексей подал заявление в аппарат ВРУ с просьбой принять его отставку с
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