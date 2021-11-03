По собственному желанию: Рада отправила в отставку Абрамовского и Любченко (50)

2021.11.03 (50)2021.11.02 (2) →
- Арахамия перед отставкой министров лично попросил их не показывать свои отчеты : NewsOne 16:40
- Министр экономики Любченко уволен - Korrespondent.net : Політична Думка 16:21
- Тищенко рассказал, как "слуги" решают уволить министров : NewsOne 15:40
- Рада отправила Абрамовского в отставку с поста министра экологии : Газета День 15:28
- Отставка Романа Абрамовского с поста министра экологии принята Верховной Радой : Укрудпром 15:15
- 03.11.2021, 13:57 Министра экологии Абрамовского отправили в отставку : В Час Пик 14:46
- Рада начала увольнение министров: первым ушел глава Минсреды Абрамовский : DailyUA 14:26
- Рада уволила Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды : Перший Незалежний 14:20
- По собственному желанию: Рада отправила в отставку Абрамовского и Любченко : Олигарх Медиа 14:16
- Рада проголосовала за отставку министра Абрамовского : Електронні Вісті 14:15
- Рада отправила в отставку министра экологии Романа Абрамовского : Новини Live 14:13
- Рада отправила в отставку министра экологии Абрамовского : Нова Влада 14:12
- Рада уволила министра экологии : Bigmir)net Новости 14:10
- Рада отправила Абрамовского в отставку с поста министра экологии : Business Information Network 14:02
- Рада отправила в отставку министра экологии Абрамовского. ВИДЕО : Цензор.Нет 14:02
- Рада отправила в отставку главу Минэкологии Романа Абрамовского : APnews.com.ua 14:01
- Абрамовского отправили в отставку с "уважением" : КП в Украине 14:00
- Рада отправила Абрамовского в отставку : Версии.com 13:54
- Шмыгаль не захотел видеть Скичко в должности министра экологии - СМИ : Регион Киев Медиа 13:52
- Рада уволила министра экологии Абрамовского : Регион Киев Медиа 13:52
- Роман Абрамовский уволен Радой с должности министра защиты окружающей среды : КиевВласть.com.ua 13:51
- Верховная Рада приняла отставку Романа Абрамовского : UA.news 13:51
- Рада отправила Абрамовского в отставку с поста министра экологии : Энергореформа 13:49
- ВР уволила Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды : УНИАН 13:47
- 3 ноября 2021 13:33 Рада отправила Абрамовского в отставку с должности министра экологии : thePage 13:47
- Верховная Рада уволила министра экологии Абрамовского : Бабель 13:44
- Верховная Рада отправила в отставку министра экологии Абрамовского : RegioNews 13:42
- Рада отправила в отставку министра экологии Абрамовского : Hubs 13:42
- Рада уволила министра экологии Романа Абрамовского : Подробности.ua 13:41
- Рада уволила министра экологии Абрамовского : Новости Донбасса 13:40
- "Спасибо за работу". Рада отправила в отставку министра защиты окружающей среды : ОстроВ 13:40
- Рада уволила министра экологии Романа Абрамовского : GlavPost.Com 13:39
- Рада уволила министра экологии Романа Абрамовского : GlavPost.Com 13:39
- Ноябрь, 03 в 13:14 Рада отправила министра экологии Абрамовского в отставку : ICTV Факти 13:37
- Рада отправила в отставку министра экологии Абрамовского : Гордон 13:37
- Рада отправила в отставку Абрамовского с должности министра экологии : Главред 13:36
- Рада уволила министра экологии : ForUm 13:35
- Министра экологии Абрамовского отправили в отставку : УП: Економічна правда 13:34
- Верховная Рада отправила Абрамовского в отставку : DsNews 13:34
- 10 минут назад Рада уволила министра экологии Абрамовского : Дело.ua 13:33
- Рада отправила в отставку министра экологии Абрамовского : Цензор.Нет 13:32
- Рада уволила Абрамовского с должности министра экологии : MY.UA 13:31
- Рада отправила в отставку министра экологии Абрамовского : Страна.ua 13:31
- Рада уволила министра экологии Абрамовского : Новое Время 13:31
- Рада поддержала отставку министра экологии Романа Абрамовского : 24 канал 13:30
- Рада уволила министра экологии : Апостроф 13:30