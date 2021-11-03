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По собственному желанию: Рада отправила в отставку Абрамовского и Любченко

По собственному желанию: Рада отправила в отставку Абрамовского и Любченко (50)

Олигарх Медиа 2021.11.03 14:16
Дело 13:38 03 Нояб. 2021 Верховная Рада сегодня поддержала увольнение министра экологии Романа Абрамовского, сообщает "ОЛИГАРХ". Это решение поддержали 322 народных депутата. Напомним, 19 октября министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление об увольнении. Также Рада отправила в отставку первого вице-премьера и министра экономики Алексея Любченко. За его отзыв с должности проголосовали 320 народных депутатов.
СРЕДА, РЕСУРС, МИНИСТР, РОМАН, ОТСТАВКА, ЭКОЛОГИЯ, Абрамовский, Стрелец, Арахамия, Украина
2021.11.03 (50)

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