Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В Украине у неплательщиков штрафов будут забирать авто

В Украине у неплательщиков штрафов будут забирать авто (28)

Парламент.UA 2021.11.03 11:41
Такой вид наказания придумали из-за многочисленных смертельных ДТП Автор: Диана Бондаренко 3 ноября 2021, 11:18 В Украине будут забирать автомобили у тех водителей, которые не будут платить штрафы за превышение скорости. Об этом сообщил в министерстве юстиции, передает ТСН.Ранок. Такой вид наказания придумали после последней дерзкой смертельной аварии в Харькове, когда несовершеннолетний гнал на красный свет и сбил легковушку.
ДОЛЖНИК, НАРУШИТЕЛЬ, ХАРЬКОВ, СКОРОСТЬ, ПРЕВЫШЕНИЕ, ШТРАФ, Гайченко, Украина, Харьков, Киев, Одесса
2021.11.03 (28)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021