В Украине у неплательщиков штрафов будут забирать авто (28)

2021.11.03 (28)2021.11.02 (15) →
- Исполнительная служба будет изымать автомобили у злостных должников-нарушителей скоростного режима : Бессарабия Информ 12:16
- Начнут с Харькова: в Украине будут забирать автомобили у водителей-должников, превышающих скорость : Vgorode.ua 12:16
- У водителей-гонщиков будут конфисковать автомобили. Пилотный проект стартует в Харькове : Харьковские Известия 12:07
- У водителей, не оплачивающих штрафы за превышение скорости, будут изымать автомобили : AutoUA.net 12:07
- В Украине начнут забирать автомобили у "водителей-гонщиков": что известно : Главред 12:06
- 03.11.2021 11:22 Евгений Клочко В Харькове начнут забирать автомобили у "водителей-гонщиков" : Редпост 11:42
- В Украине у неплательщиков штрафов будут забирать авто : Парламент.UA 11:41
- Последствия ДТП в Харькове: Минюст будет забирать автомобили у лихачей. Детали : Новини Live 11:13
- За превышение скорости в городе будут изымать авто : Луганский Радар 10:58
- В Харькове у водителей-нарушителей будут отбирать машины : Status Quo 10:44
- Теперь все будет серьезно: за превышение скорости будут отбирать машины : Hyser 10:42
- У водителей-должников, "гасающих по городу" на скорости 150 км\ч, будут отбирать автомобили, - замминистра юстиции Ганченко : ASPInews 10:31
- У водителей, которые не платят штрафы за превышение скорости, будут изымать автомобили : 112.ua 10:30
- У "скоростных" нарушителей будут отбирать авто : ForUm 10:05
- ПДД в Украине - за какие нарушения у водителей будут забирать авто : Луганский Радар 09:58
- В Украине у нарушителей ПДД начнут изымать машины : FinOboz 09:40
- В Украине будут забирать автомобили у должников за превышение скорости : Барометр Южноукраинска 09:17
- В Украине у нарушителей ПДД начнут изымать машины : UAinfo 09:15
- В Украине у нарушителей ПДД начнут изымать машины : Вечерние Вести 09:00
- В министерстве юстиции хотят забирать автомобили у превысивших скорость и не заплативших штраф украинцев : Karachun.com.ua 08:49
- В Украине будут забирать автомобили у должников за превышение скорости : Типичный Херсон 08:44
- В Украине будут забирать автомобили у должников за превышение скорости : Херсон Daily 08:38
- 31 мин. назад Штрафы за превышение скорости: у водителей-должников будут забирать авто : Finance.UA 08:35
- Новости Украины: у водителей, что не платят штрафы за бешеную скорость, будут забирать авто : ТСН.ua 08:32
- В Украине у водителей, превышающих скорость, будут изымать автомобили : Вести.ua 08:16
- В Украине начнут изымать авто у злостных нарушителей скоростного режима : DsNews 08:04
- У водителей, которые не платят штрафы за сильное превышение скорости, будут изымать автомобили - Минюст : Комета-Кропивницкий 01:23
- У злостных нарушителей ПДД будут отбирать автомобили : Авто Тема 00:01