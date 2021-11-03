В Украине у неплательщиков штрафов будут забирать авто (28)

Парламент.UA 2021.11.03 11:41

Такой вид наказания придумали из-за многочисленных смертельных ДТП Автор: Диана Бондаренко 3 ноября 2021, 11:18 В Украине будут забирать автомобили у тех водителей, которые не будут платить штрафы за превышение скорости. Об этом сообщил в министерстве юстиции, передает ТСН.Ранок. Такой вид наказания придумали после последней дерзкой смертельной аварии в Харькове, когда несовершеннолетний гнал на красный свет и сбил легковушку.