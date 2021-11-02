Страсбургский суд начал рассмотрение жалобы Януковича против Украины (1)

Матриця свободи 2021.11.02 19:33
18:37 02 Ноябрь
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обратился к правительству Украины
с просьбой письменно прокомментировать обстоятельства дела против Украины,
поданного осужденным за госизмену экс-президентом Виктором Януковичем.
Об этом сообщили в суде.
В заявлении, поданном еще в 2015 году, Янукович говорит о нарушении статьи
2 Конвенции прав человека и сетует на неэффективное реагирование украинской
власти на "покушения" в отношении него.
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