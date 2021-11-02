Украинские ученые начали испытания уникальной COVID-вакцины (50)

Хвиля 2021.11.02 20:37

Препарат будет выпускаться в форме таблеток или спрея Телеканал "Украина 24" 02.11.2021 20:23:00 "Хвиля" В Польше начинаются испытания украинской вакцины против коронавируса. Как говорится в сюжете "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24", тестировать разработку львовских ученых будут в лаборатории Гданьска. Также сообщается, что вакцина будет выпускаться в виде таблеток или спрея. Ученые называют свою разработку уникальной, ведь аналогов украинскому