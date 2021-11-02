Украинские ученые начали испытания уникальной COVID-вакцины (50)

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- Вакцину против COVID-19, которую разработали львовские ученые, тестируют в Польше на мышах : Новини Live 12:13
- В Польше тестируют украинскую вакцину от COVID-19: когда ожидать результатов : Экономические новости 12:04
- В Польше на мышах тестируют украинскую вакцину от коронавируса : 0629.com.ua Мариуполь 12:00
- 10:58 03.11.2021 В Польше тестируют украинскую вакцину от COVID-19 : Петр и Мазепа 11:11
- В Польше начались испытания украинской вакцины от коронавируса : ОстроВ 11:10
- В Польше начали испытания украинской вакцины от COVID-19 : Аргументы и Факты Украина 11:10
- В Польше начали тестировать украинскую COVID-вакцину : Позиция 10:41
- Украинскую COVID-вакцину уже тестируют: Что известно : Bigmir)net Новости 10:40
- В Польше тестируют украинскую вакцину от COVID : NewsOboz 10:25
- 03.11.2021, 09:20 В Польше начались испытания украинской вакцины от COVID-19 : В Час Пик 10:16
- Украинские ученые создали уникальный препарат против вируса: в чём секрет? : Odessa.net.ua 10:15
- В Польше проводят тестирования украинской вакцины против COVID-19 : UATV 10:15
- На основе дрожжей: в Польше начали тестировать украинскую вакцину от коронавируса : Одесский Наблюдатель 10:06
- Украинской вакцины против коронавируса не будет: ученые объяснили причину : ТСН.ua 10:02
- Испытания украинской вакцины от коронавируса начались в Польше - СМИ : Kherson.life 09:59
- В Польше тестируют вакцину от коронавируса, разработанную украинскими учеными : Измаил вечерний 09:47
- В Польше испытают украинское лекарство от COVID : From-UA.com 09:36
- В Польше начались испытания украинской вакцины от коронавируса : УП Європейська правда 09:34
- Львовские ученые изобрели пероральную COVID-вакцину : Donbass.UA 09:33
- 09:04 / 03.11.2021 В Польше начали тестировать украинскую вакцину от COVID : Багнет 09:31
- Украинскую вакцину от COVID-19 тестируют за границей: чем она уникальна : Комментарии.UA 09:24
- Вакцина на дрожжах: в Польше проходят испытания украинской прививки : Повінь.com.ua 09:23
- На основе дрожжей: в Польше начали тестировать украинскую вакцину от коронавируса : Odessa Online 09:15
- Вакцина на дрожжах: в Польше проходят испытания украинской прививки : Новости без границ 09:08
- Украинскую вакцину от COVID-19 тестируют за границей : Луганский Радар 08:58
- Украинские ученые создали кандидата в вакцины от коронавируса. Препарат тестируют в Польше : Ukr-Today.com 08:52
- В Польше тестируют украинскую вакцину от коронавируса : IPnews 08:46
- В Польше начали тестировать украинскую вакцину от COVID-19 : Главное 08:36
- В Польше начали тестировать украинскую вакцину от COVID-19 : Капитал 08:20
- В Польше начали тестировать украинскую вакцину от COVID-19 : MY.UA 08:16
- В Польше начались испытания украинской вакцины от COVID-19: в чем ее уникальность : Власти.нет 08:16
- Украинские ученые создали кандидата в вакцины от коронавируса. Препарат тестируют в Польше : ЛІГАБізнесІнформ 08:09
- В Польше тестируют вакцину от коронавируса, разработанную украинскими учеными : News24UA 08:09
- В Польше начали тестировать украинскую вакцину от COVID-19 на основе дрожжей : Iнше ТВ 08:07
- В Польше тестируют украинскую COVID-вакцину: когда ожидать результатов : Экономические новости 08:04
- В Польше тестируют вакцину от коронавируса, разработанную украинскими учеными : Страна.ua 07:46
- Ей нет аналогов в мире: украинскую вакцину начали испытывать в Европе : Новости Ю 07:26
- В Польше на мышах испытывают украинскую вакцину от коронавируса : Вести.ua 07:16
- Начаты тестирования украинской вакцины от COVID-19 : DsNews 07:04
- Ей нет аналогов в мире: украинскую вакцину начали испытывать в Европе : Луганский Радар 06:58
- 05:12 03.11.2021 В Польше начали тестировать украинскую вакцину от COVID-19 : Интерфакс-Україна 05:15
- В Польше тестируют украинскую вакцину от COVID : УНИАН 02:32
- Украинские ученые изобрели пероральную COVID-вакцину на дрожжах : Новости N 02:13
- В Украине изобрели пероральную COVID-вакцину на дрожжах : SiteUA 02:02
- В Польше начались испытания украинской вакцины от коронавируса. Ее хотят выпускать в виде таблеток, микстуры или спрея : Гордон 00:36