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Скандальное ДТП в Харькове: 16-летний водитель Infiniti отказался сдать анализ крови

Скандальное ДТП в Харькове: 16-летний водитель Infiniti отказался сдать анализ крови (29)

Новое Время 2021.11.03 09:46
3 ноября, 09:31 Николай Харьковский отказался сдать анализ крови (Фото: KHARKIV Today) Подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Харькове 16-летний Николай Харьковский отказывается добровольно сдавать анализ крови. Как сообщил адвокат потерпевших Игорь Черняк, этот анализ позволил бы исключить наличие в организме веществ, влияющих на квалификацию преступления. "После ДТП Николай Харьковский отказался от добровольной сдачи крови на
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2021.11.03 (29)

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