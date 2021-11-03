Скандальное ДТП в Харькове: 16-летний водитель Infiniti отказался сдать анализ крови (29)

Новое Время 2021.11.03 09:46

3 ноября, 09:31 Николай Харьковский отказался сдать анализ крови (Фото: KHARKIV Today) Подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Харькове 16-летний Николай Харьковский отказывается добровольно сдавать анализ крови. Как сообщил адвокат потерпевших Игорь Черняк, этот анализ позволил бы исключить наличие в организме веществ, влияющих на квалификацию преступления. "После ДТП Николай Харьковский отказался от добровольной сдачи крови на