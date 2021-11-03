Отстранение Тупицкого: Верховный Суд прекратил производство (33)

Еспресо TV 2021.11.03 09:34

3 ноября, 2021 среда 09:07 Кассационный административный суд в составе Верховного Суда остановил производство об отстранении от должности судьи Конституционного суда Александра Тупицкого Об этом заявили в пресс-службе Верховного Суда. "2 ноября суд продолжил рассмотрение дела No9901/43/21 по иску Александра Тупицкого об обжаловании указа президента от 29 декабря 2020 года No607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда