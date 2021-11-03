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Отстранение Тупицкого: Верховный Суд прекратил производство (33)

Еспресо TV 2021.11.03 09:34
3 ноября, 2021 среда 09:07 Кассационный административный суд в составе Верховного Суда остановил производство об отстранении от должности судьи Конституционного суда Александра Тупицкого Об этом заявили в пресс-службе Верховного Суда. "2 ноября суд продолжил рассмотрение дела No9901/43/21 по иску Александра Тупицкого об обжаловании указа президента от 29 декабря 2020 года No607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда
УКАЗ, СУДЬЯ, ОТСТРАНЕНИЕ, СУД, ДЕЛО, ОБЖАЛОВАНИЕ, Тупицкий, Зеленский, Касминин, Янукович, Украина
2021.11.03 (33)

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