Антивакцинаторы в Киеве устроили марш возле Рады: список перекрытых улиц. Фото и видео (48)

MY.UA 2021.11.03 09:31

3 ноября, 07:18 В Киеве на площади возле Верховной Рады начался собрались несколько сот противников вакцинации и устроили т.н. марш за свои права. Антивакцинаторы устроили марш в Киеве Как сообщила Украинская правда, акция началась в 08:00, но люди до сих пор подходят, несмотря на дождь. Протестующие требуют отменить карантинные ограничения и запретить обязательную вакцинацию.