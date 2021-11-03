Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Антивакцинаторы в Киеве устроили марш возле Рады: список перекрытых улиц. Фото и видео

Антивакцинаторы в Киеве устроили марш возле Рады: список перекрытых улиц. Фото и видео (48)

MY.UA 2021.11.03 09:31
3 ноября, 07:18 В Киеве на площади возле Верховной Рады начался собрались несколько сот противников вакцинации и устроили т.н. марш за свои права. Антивакцинаторы устроили марш в Киеве Как сообщила Украинская правда, акция началась в 08:00, но люди до сих пор подходят, несмотря на дождь. Протестующие требуют отменить карантинные ограничения и запретить обязательную вакцинацию.
ВАКЦИНАЦИЯ, КИЕВ, ГРУШЕВСКИЙ, ЗАНЬКОВЕЦКАЯ, ЛИПСКАЯ, ПЕРЕКРЕСТОК, Франко, Савченко, Киев, Украина, Москва

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021