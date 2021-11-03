Насмешки над медиками - это не митинг антивакцинаторов, это невыплата им доплат - эксперты о ситуации в стране (76)

Комментарии.UA 2021.11.03 17:24

Политологи объясняют, почему некоторые граждане не хотят прививаться сегодня, 17:00 Козлова Альбіна Поделитесь публикацией: Эксперты обсудили митинг возле парламента, фото из открытых источников В эфире ток-шоу "Сегодня" эксперты обсудили с ведущими, как проходит вакцинация в Украине и митинг антивакцинаторов, который состоялся 3 ноября. Политический аналитик Дмитрий Корнийчук убежден, что насмешка над медиками -