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Контрразведка СБУ разоблачила сеть агентов ФСБ, в состав которой входили завербованные в ОРДО граждане Украины

Контрразведка СБУ разоблачила сеть агентов ФСБ, в состав которой входили завербованные в ОРДО граждане Украины (46)

Цензор.Нет 2021.11.03 11:32
Контрразведчики СБ Украины обнаружили и пресекли деятельность в Донецкой области членов агентурной сети, действовавшей под кураторством ФСБ РФ, а координировал ее один из боевиков разведывательного подразделения НВФ "ДНР". Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ. Сотрудники спецслужбы установили, что в состав группы входили граждане Украины, завербованные на временно оккупированной территории Донецкой
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