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Плюс 32: Украина расширила "черный список" российских актеров

Плюс 32: Украина расширила "черный список" российских актеров (52)

Флот2017 2021.11.03 15:36
14:39 | 03.11.2021 Министерство культуры и информационной политики по представлению СБУ добавило 32 российских актеров в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Минкульта. В список попали такие артисты из РФ: Павел Богомолов, Илья Власов, Михаил Разинкин, Анастасия Бакланова, Роман Гусев, Константин Гапонов, Вячеслав Земляной, Максим Шпаковский, Андрей Фомин, Илья Домбровский, Юрий Котов,
ГАПОН, БОГОМОЛОВ, ДОМБРОВСКИЙ, АКТЕР, ФЕДЧЕНКО, НИКИФОРОВ, Земляна, Гусев, Фомин, Котов, Разинкин, Шпаковский, Домбровский, Гапонов, Богомолов, Власов, Россия, Украина

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