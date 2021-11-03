Плюс 32: Украина расширила "черный список" российских актеров (52)

- Украина запретила въезд еще 31 российскому актеру : UATV 17:45
- Минкульт внес в "черный" список еще более 30 российских актеров : Слово і Діло 17:43
- Украина включила 31 российского артиста в список лиц, угрожающих нацбезопасности : Еспресо TV 17:34
- Украина добавила в "черный список" еще 32 российских актеров: кто туда попал : Прямий канал 17:31
- Угрожают нацбезопасности: Минкульт внес в "черный список" более 30 российских артистов : 24 канал 17:30
- Минкульт обновил "черный" список российских актеров : Время новостей 17:12
- Более 30 российских актеров из фильма про Донбасс попали в "черный список" Минкульта : NewsOne 17:10
- Еще 32 российскими актерами запретили въезд в Украину : Lenta.ua 17:08
- Минкульт внес еще 32 российских актеров в "черный список" : ForUm 17:05
- Угрожают нацбезопасности: в "черный список" Минкульта попали еще 32 российских актера : APnews.com.ua 17:00
- Украина внесла в "черный" список еще 32 актеров из РФ : Версии.com 16:54
- Украина внесла в "черный список" еще 31 российского актера : Укринформ 16:47
- Еще 32 российским актерам запретили въезд в Украину : MY.UA 16:46
- В Украину запретили въезд еще 32 артистам из РФ: кто попал в "черный список" : Obozrevatel 16:46
- 03 ноября 2021, среда, 16:45 Минкультуры включило еще 30 российских актеров в перечень угрожающих нацбезопасности лиц : Українські Новини 16:46
- В "черный" список Минкульта попали еще более 30 российских актеров : ПрессОрг24 16:44
- Еще 32 российским актерам запретили въезд в Украину : Front News International 16:38
- Минкульт обновил "черный" список. В него попали еще более 30 российских актеров : РБК-Україна 16:31
- Украина внесла в "черный" список еще 32 актеров из РФ : РИА Мелитополь 16:29
- В "черный" список Минкульта попали еще более 30 российских актеров : DailyUA 16:25
- 3 ноября, 2021, 16:05 Украина внесла в черный список еще 32 актеров из РФ : Zik 16:17
- Минкульт внес в "черный список" сразу 32 российских артистов : ТСН.ua 16:17
- В Минкульте дополнили "черный" список 32 российскими актерами : НикВести 16:12
- Снялись в фильме о войне на Донбассе: Минкульт внес в "черный" список ещё десятки российских актеров : Национальный Банк Новостей 16:09
- В Украине еще 32 российских актеров включили в реестр лиц, угрожающих нацбезопасности : 5692.com.ua Каменский 16:06
- Украина внесла в черный список еще 32 актеров из РФ : KPUnews 16:02
- Минкульт Украины внес в "черный список" еще 32 российских актера : Кстати+ 15:55
- Минкульт Украины: Российские актёры - реальная угроза для мощного европейского государства : Голос Правди 15:45
- Елена Маркосян: Почему новое российское кино - угроза для Украины? : Голос Правди 15:45
- Плюс 32: Украина расширила "черный список" российских актеров : Флот2017 15:36
- 03.11.2021 15:10 Минкульт внес еще 32 российских актера попали в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины : ДонПресс 15:33
- В "черный" список Минкульта попали еще более 30 российских актеров : Українські національні новини 15:33
- Актеры, которые снялись в фильме о войне на Донбассе, попали в черный список Минкульта : Сегодня.ua 15:16
- Минкульт внес в "черный список" 32 российских актера : Новини Live 15:13
- Минкульт внес в "черный список" еще более 30 российских актеров : NewsMir.info 15:10
- Минкульт Украины внес в черный список еще более 30 российских актеров : Гордон 15:06
- Еще 32 российским актерам запретили въезд в Украину : Фокус 15:06
- Еще 32 российских актера признаны угрозой нацбезопасности Украины. Список : Страна.ua 15:01
- Список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, пополнили 32 актера РФ : ZN,UA 14:48
- Три десятка российских актеров попали в список лиц, которые угрожают нацбезопасности : Судебно-юридическая газета 14:43
- Минкульт внес в "черный список" еще более 30 российских актеров : Новости Донбасса 14:40
- Минкульт пополнил список угрожающих нацбезопасности лиц еще 32 российскими актерами : Шиповник.ua 14:37
- Украина признала опасными еще 32 российских актеров : Перший Незалежний 14:20
- Минкульт Украины нашел еще 32 российских актера, угрожающих нацбезопасности : Вести.ua 14:16