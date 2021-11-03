Плюс 32: Украина расширила "черный список" российских актеров (52)

Флот2017 2021.11.03 15:36

14:39 | 03.11.2021 Министерство культуры и информационной политики по представлению СБУ добавило 32 российских актеров в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Минкульта. В список попали такие артисты из РФ: Павел Богомолов, Илья Власов, Михаил Разинкин, Анастасия Бакланова, Роман Гусев, Константин Гапонов, Вячеслав Земляной, Максим Шпаковский, Андрей Фомин, Илья Домбровский, Юрий Котов,