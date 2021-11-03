Пойман очередной юный разработчик фейковой "Дії" (84)

UAportal 2021.11.03 17:19

03 ноября 2021 16:12 Киберполиция из Харькова разоблачила очередного юного разработчика фейковой "Дії", в этот раз им оказался 17-летний парень. Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко зявил, что помимо того, что молодой "умелец" подделал приложение, он ещё создал самый большой канал по распространению фальшивки, сообщается в Телеграм-канале МВД Украины. "На его телеграм-бот и канал, которые уже заблокированы, было подписано