Мать накормила каштанами: на Волыни умерла восьмилетняя девочка (37)

Аргументы и Факты Украина 2021.11.03 17:09

Киев, 3 ноября - АиФ-Украина. В Волынской областной детской больнице скончалась 8-летняя девочка из-за отравления блюдом из каштанов. Об этом сообщают Волынские Новости. Известно, что девочка употребляла блюдо из каштанов, которое приготовила ее мать. По данным издания, когда ребенку стало плохо, родные долгое время не вызывали скорую, а занимались самолечением, поэтому ребенок в больницу попал уже в тяжелом состоянии.