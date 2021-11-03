Мать накормила каштанами: на Волыни умерла восьмилетняя девочка (37)

- На Волыни ребенок умер после того, как съел блюдо из каштанов : NNS Никополь 22:26
- На Волыни ребенок умер после того, как съел блюдо из каштанов : NNS Никополь 22:26
- Могла отравиться каштанами: в Луцке умерла 8-летняя девочка : Obozrevatel 20:16
- Наелась каштанов: в Луцке от отравления умерла 8-летняя девочка : From-UA.com 19:36
- В Луцке умерла 8-летняя девочка после того, как съела мамино блюдо из каштанов : Перший Незалежний 19:20
- 19:00, Среда, 3 ноября 2021 Ела каштаны, приготовленные матерью: в Луцке умерла 8-летняя девочка : Actual Today 19:07
- В Луцке умерла 8-летняя девочка: вероятно, отравилась каштанами, которые приготовила мама : Новини Live 18:13
- В Украине умерла 8-летняя девочка: родители накормили каштанами? : Херсон Daily 18:08
- В Луцке умерла 8-летняя девочка: Подозревают отравление каштанами : 112.ua 18:00
- Могла наесться каштанов: в Луцке от отравления умерла 8-летняя девочка : УНИАН 17:47
- В Украине умерла 8-летняя девочка: родители накормили каштанами? : Типичный Херсон 17:44
- Родители накормили каштанами: в Луцке трагически скончалась 8-летняя девочка : Подробности.ua 17:41
- 8-летний ребенок отравился каштанами и умер в Луцке : NewsMir.info 17:10
- Мать накормила каштанами: на Волыни умерла восьмилетняя девочка : Аргументы и Факты Украина 17:09
- На Волыни умерла 8-летняя девочка, которая отравилась каштанами : 24 канал 17:00
- На Волыни умерла 8-летняя девочка, которая отравилась каштанами - novosti-luck : Луганский Радар 16:58
- Ела каштаны, приготовленные матерью: в Луцке умерла 8-летняя девочка : Измаил вечерний 16:47
- На Волыни умерла 8-летняя девочка, которую мать накормила каштанами : КП в Украине 16:46
- 8-летний ребенок отравился каштанами и умер в Луцке : Ракурс 16:27
- Ела каштаны, приготовленные матерью: в Луцке умерла 8-летняя девочка : NewsMir.info 16:10
- В Луцке от сильного отравления умерла восьмилетняя девочка: мама накормила каштанами : APnews.com.ua 16:00
- В Луцке умерла 8-летняя девочка: родители накормили каштанами? : Kramatorsk.info 15:54
- Ела каштаны, приготовленные матерью: в Луцке умерла 8-летняя девочка : FaceNews 15:45
- В Луцке 8-летняя девочка скончалась, съев приготовленные каштаны : РепортерUA 15:42
- В Луцке умерла 8-летняя девочка: родители накормили каштанами? : РИА Мелитополь 15:29
- В Луцке от каштанов умерла 8-летняя девочка : Главред 15:06
- Вероятно, отравилась каштанами: в Луцке умерла 8-летняя девочка : MY.UA 15:01
- В Луцке умерла 8-летняя девочка: родители накормили каштанами? : РБК-Україна 14:46
- Отравилась каштанами: в Луцке умерла 8-летняя девочка : IPnews 14:46
- В Луцке ребенок умер после того, как наелся каштанов: родители занимались самолечением : NewsOne 14:40
- В Луцке 8-летняя девочка умерла после поедания блюда из каштанов, которое ей приготовила мама : Страна.ua 14:31
- Ела каштаны: родители пытались "вылечить" 8-летнюю украинку, все обернулось трагедией : MY.UA 14:16
- Ела каштаны: родители пытались "вылечить" 8-летнюю украинку, все обернулось трагедией : Politeka 14:11
- 03.11.2021 14:05 В Волынской области из-за отравления каштанами погибла 8-летняя девочка : MIGnews.com.ua 14:09
- В Луцке скончалась 8-летняя девочка: всему виной каштаны : Сlutch.ua 14:03
- Вероятно, отравилась каштанами: в Луцке умерла 8-летняя девочка : ТСН.ua 13:32