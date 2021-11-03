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Фокус: Украина

На борту Ан-12, который разбился в РФ, могли быть украинцы

На борту Ан-12, который разбился в РФ, могли быть украинцы (105)

World News 2021.11.03 17:33
03.11.2021 Олег Николенко, спикер МИД Украины Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о возможном наличии граждан Украины на борту самолета, потерпевшего крушение в России. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает Интерфакс- Украина. "МИД Украины проверяет информацию о возможном наличии граждан Украины на борту самолета, потерпевшего крушение в России", - написал Николенко в Twitter в среду.
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