На борту Ан-12, который разбился в РФ, могли быть украинцы (105)

World News 2021.11.03 17:33

03.11.2021 Олег Николенко, спикер МИД Украины Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о возможном наличии граждан Украины на борту самолета, потерпевшего крушение в России. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает Интерфакс- Украина. "МИД Украины проверяет информацию о возможном наличии граждан Украины на борту самолета, потерпевшего крушение в России", - написал Николенко в Twitter в среду.