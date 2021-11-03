Жену Семенченко заподозрили в хищении оружий со счетов филантропического фонда батальона "Донбасс" (36)

- Ноябрь, 03 в 21:20 Жену экс-нардепа Семенченко подозревают в хищении средств батальона Донбасс : ICTV Факти 21:37
- Хищение средств фонда "Донбасс": жене Семенченко объявили о подозрении : Gazeta.ua 21:36
- Хищение средств из фонда батальона "Донбасс": СБУ объявила о подозрении супруге экс-депутата Семена Семенченко : Факти 20:35
- СБУ обвиняет жену Семена Семенченко в воровстве: подробности : Телеграф.com.ua 20:14
- СБУ назвала манипуляциями обвинения Семенченко : Українська правда 19:41
- Жена Семена Семенченко Наталья: Не знаю, как вернуться домой и что сказать детям : КП в Украине 19:30
- Жену Семенченко заподозрили в хищении оружий со счетов филантропического фонда батальона "Донбасс" : Ukr-Today.com 18:51
- Жена Семена Семенченко обокрала "Благотворительный фонд батальона "Донбасс" : Голос Правди 18:45
- Жене Семенченко вручили подозрение. СБУ шьет ей расхищение пожертвований на добробат : Экономика от Пророка 18:34
- Жене Семенченко объявили подозрение из-за хищения средств БФ батальона "Донбасс" : Depo 18:31
- Жена Семенченко получила подозрение в краже (дополнено) : Досье 18:29
- Супруге Семенченко объявили подозрение в краже денег из благотворительного фонда : Перший Незалежний 18:20
- Похитила средства из благотворительного фонда: супруге Семенченко объявили о подозрении : Парламент.UA 18:11
- Сегодня 17:25 Жену Семенченко заподозрили в краже из фонда батальона "Донбасс" : Весь Харьков 18:10
- СБУ подозревает супругу Семенченко в краже средств из фонда батальона "Донбасс" : Луганский Радар 17:58
- Жене экс-депутата Семенченко объявили подозрение в присвоении средств фонда батальона "Донбасс" : UA.news 17:51
- СБУ вручило подозрение жене Семенченко в краже денег батальона "Донбасс" : Власти.нет 17:46
- 03 ноября 2021, среда, 17:22 Жена Семенченко украла 150 тыс. грн из фонда помощи батальону "Донбасс", - СБУ : Українські Новини 17:45
- СБУ подозревает супругу Семенченко в краже средств из фонда батальона "Донбасс" : Главком 17:36
- Жену Семенченко заподозрили в краже из фонда батальона "Донбасс" : АТН 17:31
- В СБУ объяснили подозрение жене Семенченко: тратила деньги из благотворительного фонда батальона "Донбасс" : КП в Украине 17:30
- Супругу Семенченко обвиняют в "хищении" денег батальона "Донбасс" : Ракурс 17:27
- Жену Семенченко заподозрили в хищении средств со счетов благотворительного фонда батальона "Донбасс" : DailyUA 17:26
- Жене Семенченко сообщили о подозрении : ZN,UA 17:18
- Жене Семенченко вручили подозрение. Ее обвиняют в воровстве пожертвований для батальона "Донбасс" : Страна.ua 17:16
- Жену Семенченко подозревают в краже средств батальона "Донбасс" : NewsMir.info 17:11
- Жену Семенченко подозревают в краже средств батальона "Донбасс" : Новости Донбасса 17:10
- Жене Семенченко сообщили о подозрении в краже из фонда батальона "Донбасс" : 112.ua 17:00
- СБУ заподозрила жену Семенченко в краже средств добробата "Донбасс" : Українська правда 16:41
- СБУ вручила подозрение супруге Семенченко Музыке: Расследуют хищение более 150 тыс. грн со счетов "Благотворительного фонда батальона "Донбасс" : Цензор.Нет 16:32
- Жена Семенченко получила подозрение в краже : Повінь.com.ua 16:23
- Жена Семенченко получила подозрение в краже : Досье 15:29
- Жена Семенченко получила подозрение в краже : ОРД 15:18
- Жена Семенченко получила подозрение в краже : Новости без границ 15:08
- Супруга арестованного Семенченко заявила, что ей тоже вручили подозрение : КП в Украине 15:00