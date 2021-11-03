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Жену Семенченко заподозрили в хищении оружий со счетов филантропического фонда батальона "Донбасс"

Жену Семенченко заподозрили в хищении оружий со счетов филантропического фонда батальона "Донбасс" (36)

Ukr-Today.com 2021.11.03 18:51
03.11.2021, 18:21, КИЕВ. 3 ноября. УНН. Супругу бывшего народного депутата Семена Семенченко Наталью Музыку подозревают в хищении 150 тыс. грн со счетов "Благотворительного фонда батальона "Донбасс", передает УНН. Цитата "Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправную деятельность гражданки Украины, которая подозревается в хищении денежных средств со счетов "Благотворительного фонда батальона "Донбасс", - говорится в сообщении СБУ.
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