Жену Семенченко заподозрили в хищении оружий со счетов филантропического фонда батальона "Донбасс" (36)

Ukr-Today.com 2021.11.03 18:51

03.11.2021, 18:21, КИЕВ. 3 ноября. УНН. Супругу бывшего народного депутата Семена Семенченко Наталью Музыку подозревают в хищении 150 тыс. грн со счетов "Благотворительного фонда батальона "Донбасс", передает УНН. Цитата "Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправную деятельность гражданки Украины, которая подозревается в хищении денежных средств со счетов "Благотворительного фонда батальона "Донбасс", - говорится в сообщении СБУ.