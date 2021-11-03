03-Nov-2021 19:45 "Не соответствуют украинскому правописанию": омбудсмен Креминь выступил за переименование ряда населенных пунктов Николаевщины (55)

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- Языковой омбудсмен Креминь требует переименовать больше 10 городов из-за нарушения языкового закона : APnews.com.ua 20:00
- Языковой омбудсмен предложил переименовать ряд городов в Украине : Kramatorsk.info 19:54
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- Языковой омбудсмен требует переименовать ряд городов: в списке - больше десятка : Херсон Daily 18:38
- В Украине могут переименовать ряд городов (список) : Сегодня.ua 18:32
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- Языковой омбудсмен просит переименовать несколько городов : Bigmir)net Новости 18:10
- Языковой омбудсмен требует переименовать ряд городов: в списке - больше десятка : Херсон Онлайн 18:08
- Языковой омбудсмен требует переименовать ряд городов: в списке - больше десятка : Korzo News 18:08
- 03.11.2021 в 17:58 "Носят русскоязычный характер": Языковой омбудсмен предложил переименовать ряд населенных пунктов : InfoResist.org 18:00
- "Носят русскоязычный характер", - Креминь хочет переименовать ряд городов и сёл на Николаевщине : Корабелов.инфо 17:53
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