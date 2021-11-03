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03-Nov-2021 19:45 "Не соответствуют украинскому правописанию": омбудсмен Креминь выступил за переименование ряда населенных пунктов Николаевщины

03-Nov-2021 19:45 "Не соответствуют украинскому правописанию": омбудсмен Креминь выступил за переименование ряда населенных пунктов Николаевщины (55)

Южная правда 2021.11.03 20:24
Языковой омбудсмен Тарас Креминь хочет переименовать ряд населенных пунктов в Николаевской области и уже направил соответствующие обращения руководителям местных советов. Об этом говорится на сайте Уполномоченного по защите государственного языка. Тарас Креминь обратился к руководителям ряда органов местного самоуправления о необходимости привести названия населенных пунктов в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и
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