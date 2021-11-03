Жену Семенченко обвинили в хищении пожертвований добровольцам (49)

- Жену экс-нардепа Семенченко подозревают в хищении более 150 тыс. грн. из фонда добробата "Донбасс" : Kramatorsk.info 22:54
- Жену Семенченко заподозрили в краже из фонда батальона "Донбасс" : Цензору.нет 22:21
- Дружину екс-нардепа Семенченка підозрюють у розкраданні коштів батальйону Донбас : MY.UA 21:31
- СБУ вручила подозрение супруге экс-нардепа Семенченко, который находится под судом : НикВести 21:12
- СБУ подозревает украинку в растрате фонда батальона "Донбасс", который защищал Широкино, - ФОТО : 0629.com.ua Мариуполь 21:00
- Хищения из фонда "Донбасс": под подозрением жена известного комбата : Вести-UA 20:55
- Хищение денег батальона: СБУ подозревает жену Семенченко : 24 канал 20:30
- Жене Семенченко предъявили подозрение в краже денег : UAportal 20:19
- Жену Семенченко заподозрили в краже из фонда батальона "Донбасс" : FaceNews 19:45
- Жену экс-нардепа Семенченко заподозрили в краже из фонда батальона "Донбасс" : СтопКор 19:44
- 19:22 03.11.2021 СБУ установила факт хищения средств со счетов "Благотворительного фонда батальона "Донбасс" : Интерфакс-Україна 19:30
- Жену Семенченко обвинили в хищении пожертвований добровольцам : Винница Реал 19:12
- Жене Семенченко вручили подозрение в хищении средств батальона "Донбасс" (фото) : Фокус 19:05
- СБУ подозревает жену экс-нардепа Семенченко в присвоении 150 тысяч с "Благотворительного фонда батальона "Донбасс" : Преступности.нет 18:41
- Жену экс-нардепа Семенченко подозревают в хищении более 150 тыс. грн. из фонда добробата "Донбасс" : ОстроВ 18:40
- СБУ вручила подозрение жене скандально известного комбата Семенченко : Lenta.ua 18:38
- СБУ заподозрила жену Семенченко в краже из фонда батальона "Донбасс" : Хвиля 18:37
- Супругу Семенченко заподозрили в присвоении средств благотворительного фонда - СМИ : ТСН.ua 18:17
- Семенченко намекает, что СБУ могла напасть на его жену: были угрозы : Українська правда 18:11
- Украинка воровала деньги со счетов благотворительного фонда батальона "Донбасс" : 368.media 18:04
- 20 минут назад Жену Семена Семенченко подозревают в краже денег из фонда батальона "Донбасс" : Дело.ua 18:03
- Жену Семенченко подозревают в хищении средств со счетов Благотворительного фонда батальона "Донбасс" : УНИАН 18:02
- СБУ разоблачила хищение денег со счетов батальона "Донбасс" : Укринформ 18:02
- Жену Семенченко заподозрили в хищении средств со счетов БФ батальона "Донбасс" : Завтра.UA 17:47
- 03.11.2021 17:45 Жену экс-нардепа заподозрили в краже из фонда батальона "Донбасс" : Интеллект Украины 17:45
- СБУ сообщила о подозрении супруге Семенченко из-за "хищения" средств благотворительного фонда батальона "Донбасс" : Еспресо TV 17:34
- 3 ноября 2021, 17:26 Жена Семена Семенченко украла и потратила на себя 150 000 грн, собранных для батальона "Донбасс", - СМИ : Dialog.ua 17:27
- СБУ установила факт хищения благотворительных средств женой Семена Семенченко : Капитал 17:20
- 16:14 03.11.2021 СБУ установила факт хищения средств со счетов "Благотворительного фонда батальона "Донбасс" : Интерфакс-Україна 16:30
- СБУ подозревает жену Семенченко в хищении средств фонда "Донбас" : Вести.ua 17:16
- 03.11.2021 в 17:03 Жене Семенченко объявили о подозрении в трате денег благотворительного фонда : InfoResist.org 17:15
- Жене Семенченко вручили подозрение в краже денег из благотворительного фонда : RegioNews 17:12
- СБУ разоблачила хищение средств со счетов фонда батальона Донбасс : NewsMir.info 17:11
- Со счета фонда батальона "Донбасс" украли 150 тыс грн : Bigmir)net Новости 17:10
- Благотворительный фонд батальона "Донбасс" разворовали : NewsMir.info 17:10
- В СБУ раскрыли хищение денег с благотворительного фонда батальона "Донбасс" : Аргументы и Факты Украина 17:09
- Жену Семенченко заподозрили в хищении средств со счетов благотворительного фонда батальона "Донбасс" : NewsWeek 17:07
- Жену экс-нардепа заподозрили в краже из фонда батальона "Донбасс" : From-UA.com 17:06
- СБУ разоблачила хищение средств благотворительного фонда батальона "Донбасс" : ForUm 17:05
- Подозревают жену Семенченко. СБУ разоблачила хищение средств со счетов Благотворительного фонда батальона Донбасс : Новое Время 16:46
- Жену Семенченко заподозрили в хищении средств со счетов благотворительного фонда батальона "Донбасс" : ПрессОрг24 16:44
- СБУ сообщила о подозрении жене Семена Семенченко из-за "хищения" денег из благотворительного фонда батальона "Донбасс" : Бабель 16:44
- 16:35 03.11.2021 СБУ объявила подозрение жене Семенченко за хищения средств из БФ батальона "Донбасс" : Петр и Мазепа 16:41
- Благотворительный фонд батальона "Донбасс" разворовали : Главное 16:36