Переселенцы по-новому смогут подать заявку на покрытие расходов на проживание: что известно (37)

Флот2017 2021.11.03 21:36

21:00 | 03.11.2021 Переселенцы, которые вынужденно покинули регионы из-за войны на Донбассе и оккупации Крыма, смогут оформить помощь для покрытия расходов на проживание через портал "Дия". Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 3 ноября. Для получения услуги больше не придется повторно предоставлять справку о взятии на учет внутриперемещенных лиц - это будет происходить благодаря