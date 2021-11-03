Переселенцы по-новому смогут подать заявку на покрытие расходов на проживание: что известно (37)

- Переселенцы по-новому смогут подать заявку на покрытие расходов на проживание: что известно : Флот2017 21:36
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- Переселенцы смогут оформить помощь на жилье через "Дію" : Комета-Кропивницкий 20:23
- Переселенцы смогут подать заявления на покрытие расходов на проживание через "Дию" : Новини Live 20:14
- Переселенцы смогут подавать заявления на ежемесячное пособие через "Дию" : Kramatorsk.info 19:54
- Заявления на пособие переселенцы смогут подавать через Дію : Ukr-Today.com 19:51
- "Переселенческие" выплаты можно оформить через "Дію", - Шмыгаль : Телеканал "Дом" 19:49
- Переселенцы через "Дию" смогут подавать заявление на получение ежемесячного пособия : ПрессОрг24 19:44
- Переселенцы смогут подавать заявления на пособие через "Дію" : Слово і Діло 19:43
- Переселенцы через "Дию" смогут подавать заявление на получение ежемесячного пособия : DailyUA 19:25
- Новая возможность в "Дії": переселенцы смогут оформлять помощь онлайн : ZN,UA 19:18
- 3 ноября, 2021, 18:54 Переселенцы смогут оформить помощь для покрытия расходов на проживание в "Дії" : Zik 19:17
- 03 ноября 2021, 18:52 Шмыгаль сообщил об оформлении адресной поддержки через "Дію" для переселенцев : Восточный Вариант 19:16
- 03.11.2021, 19:12 Переселенцы смогут подать заявку на пособие с помощью "Дії" : В Час Пик 19:16
- Заявления на пособие переселенцы смогут подавать через Дію : Bigmir)net Новости 19:10
- Переселенцы через "Дию" смогут подавать заявление на получение ежемесячного пособия : Українські національні новини 19:02
- Переселенцам разрешили подавать заявление о ежемесячной помощи через "Дию" : Страна.ua 18:46
- Кабмин разрешил переселенцам оформлять ежемесячную помощь через Дію : MY.UA 18:46
- Переселенцы через "Дія" смогут подавать заявления на ежемесячную помощь : Медіаплатформа "НАШ" 18:40
- Ноябрь, 03 в 18:04 Кабмин разрешил переселенцам оформлять ежемесячную помощь через Дію : ICTV Факти 18:37
- 17:47 03 Ноя 2021 Переселенцы смогут оформить помощь для покрытия расходов на проживание через "Дію" : Рубрика 18:33
- 18:05 03.11.2021 Кабмин внедрил возможность внутренне перемещенным лицам подавать заявления о денежной помощи через "Дию" : Интерфакс-Україна 18:16
- Переселенцы смогут подавать заявления на госпомощь через "Дію" : КП в Украине 18:15
- Переселенцы смогут оформить помощь для покрытия расходов на проживание через "Дію" : ОстроВ 18:10
- Переселенцы смогут оформить адресную помощь через "Дію" : Новости Донбасса 18:10
- Кабмин разрешил переселенцам подавать заявления на получение пособия через "Дію" (ДОКУМЕНТ) : DsNews 18:04
- Переселенцы смогут подавать заявления на пособие через "Дію", - Шмыгаль : Цензор.Нет 18:02
- 17:43 03.11.2021 Кабмин предоставил переселенцам возможность оформлять помощь для покрытия расходов на проживание через "Дию" : Интерфакс-Україна 18:00
- Переселенцы смогут оформить помощь для покрытия расходов на проживание через "Дію" : 112.ua 18:00
- сегодня в 17:42 Переселенцы смогут подавать заявления на ежемесячное пособие через "Дію" : Трибун Луганска 17:48
- Переселенцы смогут подавать заявления на ежемесячное пособие через "Дию" : РБК-Україна 17:31