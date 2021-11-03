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Переселенцы по-новому смогут подать заявку на покрытие расходов на проживание: что известно

Переселенцы по-новому смогут подать заявку на покрытие расходов на проживание: что известно (37)

Флот2017 2021.11.03 21:36
21:00 | 03.11.2021 Переселенцы, которые вынужденно покинули регионы из-за войны на Донбассе и оккупации Крыма, смогут оформить помощь для покрытия расходов на проживание через портал "Дия". Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 3 ноября. Для получения услуги больше не придется повторно предоставлять справку о взятии на учет внутриперемещенных лиц - это будет происходить благодаря
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