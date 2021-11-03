03 ноября 2021, 20:58 Правительство упростило порядок получения пособия по беременности и родам через "Дію" (37)

Восточный Вариант 2021.11.03 21:16

Кабинет министров Украины упростил порядок получения пособия по беременности и родам через портал "Дія". Об этом сообщает Восточный Вариант со ссылкой на пресс-центр Министерства социальной политики. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. "Правительство приняло решение об упрощении порядка получения пособия по беременности и родам женщинами, которые не застрахованы в системе