Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

03 ноября 2021, 20:58 Правительство упростило порядок получения пособия по беременности и родам через "Дію"

03 ноября 2021, 20:58 Правительство упростило порядок получения пособия по беременности и родам через "Дію" (37)

Восточный Вариант 2021.11.03 21:16
Кабинет министров Украины упростил порядок получения пособия по беременности и родам через портал "Дія". Об этом сообщает Восточный Вариант со ссылкой на пресс-центр Министерства социальной политики. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. "Правительство приняло решение об упрощении порядка получения пособия по беременности и родам женщинами, которые не застрахованы в системе
БЕРЕМЕННОСТЬ, ПОСОБИЕ, НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ, РЕЕСТР, ПОРТАЛ, РОД, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021