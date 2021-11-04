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Нидерланды возвращают ограничения на фоне всплеска COVID-19

Нидерланды возвращают ограничения на фоне всплеска COVID-19 (6)

MY.UA 2021.11.04 00:16
3 ноября, 22:09 В Нидерландах снова вводят ограничительные меры из-за всплеска заболеваемости COVID-19. Об этом на пресс-конференции в Гааге заявил премьер-министр Марк Рютте, сообщает собственный корреспондент Укринформа. "Новые меры неизбежны", - подчеркнул глава правительства. В частности, уже с сегодняшнего дня граждан призывают работать преимущественно из дома. А с 6 ноября в стране снова необходимо будет соблюдать социальную дистанцию
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2021.11.04 (6)

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