Нидерланды возвращают ограничения на фоне всплеска COVID-19 (6)

2021.11.04 (6)2021.11.03 (244) →
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- В Нидерландах из-за вспышки коронавируса начали ускоренное обучение медсестер : MY.UA 00:31
- В Нидерландах из-за вспышки коронавируса начали ускоренное обучение медсестер : Укринформ 00:17
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